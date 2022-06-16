Удлинитель силовой Атлант КГ (2x1,5 мм2, 30 м)

Преимущества

Изделие подходит для использования в экстремальных условиях при температуре в диапазоне от +40 до -40 °С

Надежность

Удлинитель с 1 евро розеткой. Удобен при работе с электрическими приборами находящимися на удалении от основного источника тока. подходит для использования на загородном участке, в мастерских, в подсобном хозяйстве и пр.