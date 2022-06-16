Силовой удлинитель Атлант КГ (2x1,5 мм2, 50 м)
Арт. О00000007820
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Степень защиты
|IP 20
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Макс. рабочая температура, °C
|25
- Удлинитель с 1 евро розеткой. Удобен при работе с электрическими приборами находящимися на удалении от основного источника тока. подходит для использования на загородном участке, в мастерских, в подсобном хозяйстве и пр.
Преимущества
- Изделие подходит для использования в экстремальных условиях при температуре в диапазоне от +40 до -40 °С
- Надежность