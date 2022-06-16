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Силовой удлинитель Атлант КГ (2x2,5 мм2, 30 м)
5.0
2
4 150 ₽
Силовые удлинители
    Силовой удлинитель Атлант КГ (2x2,5 мм2, 30 м)
    Арт. О00000007821
    5.0
    2
    Силовой удлинитель Атлант КГ (2x2,5 мм2, 30 м)

      Силовой удлинитель Атлант КГ (2x2,5 мм2, 30 м)

      4 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007821
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атлант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		25
      Все характеристики
      4 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинитель с 1 евро розеткой. Удобен при работе с электрическими приборами находящимися на удалении от основного источника тока. подходит для использования на загородном участке, в мастерских, в подсобном хозяйстве и пр.

        Преимущества

        • Изделие подходит для использования в экстремальных условиях при температуре в диапазоне от +40 до -40 °С
        • Надежность