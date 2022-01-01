Преимущества

Стандартная конструкция – ширина 50 см

Жидкий теплоноситель (антифриз) быстро нагревается и обеспечивает высокую теплоотдачу

Нагревательный элемент - ТЭН в теплопроводящей жидкости

Удобный цифровой термостат с возможностью выбора температуры и режимов нагрева

Функция дополнительной сушки полотенец в течение 2х часов после того, как помещение уже прогрелось

Функция Boost для ускоренного прогрева помещения в течение 2 часов

Функция 24h Auto для автоматического прогрева ванной комнаты к заданному времени

Вилка электропитания в комплекте

Регулятор температуры - внешний (на корпусе)

Тип - узкий

Электрический полотенцесушитель ATLANTIC CH 300W 850403 - это прибор в виде лестницы, который способен разместить большое количество полотенец и прогреть 2,8 кв.м. площади. Изделие оснащено термостатом с возможностью выбора температуры и режимов нагрева. Полотенцесушитель обладает функцией 24h Auto, что позволяет автоматически прогреть ванную комнату к заданному времени.