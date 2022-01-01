Электрический полотенцесушитель Atlantic CH 300W 850403
Арт. О00000009160
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Турция
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Родина бренда
|Франция
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Таймер
|Да
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Теплоноситель
|антифриз
- Электрический полотенцесушитель ATLANTIC CH 300W 850403 - это прибор в виде лестницы, который способен разместить большое количество полотенец и прогреть 2,8 кв.м. площади. Изделие оснащено термостатом с возможностью выбора температуры и режимов нагрева. Полотенцесушитель обладает функцией 24h Auto, что позволяет автоматически прогреть ванную комнату к заданному времени.
Преимущества
- Стандартная конструкция – ширина 50 см
- Жидкий теплоноситель (антифриз) быстро нагревается и обеспечивает высокую теплоотдачу
- Нагревательный элемент - ТЭН в теплопроводящей жидкости
- Удобный цифровой термостат с возможностью выбора температуры и режимов нагрева
- Функция дополнительной сушки полотенец в течение 2х часов после того, как помещение уже прогрелось
- Функция Boost для ускоренного прогрева помещения в течение 2 часов
- Функция 24h Auto для автоматического прогрева ванной комнаты к заданному времени
- Вилка электропитания в комплекте
- Регулятор температуры - внешний (на корпусе)
- Тип - узкий