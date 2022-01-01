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Электрический полотенцесушитель Atlantic CH 300W 850403
20 290 ₽
Электрические полотенцесушители
    Электрический полотенцесушитель Atlantic CH 300W 850403
    Арт. О00000009160
    Электрический полотенцесушитель Atlantic CH 300W 850403
    Электрический полотенцесушитель Atlantic CH 300W 850403
      Электрический полотенцесушитель Atlantic CH 300W 850403
      Электрический полотенцесушитель Atlantic CH 300W 850403

      Электрический полотенцесушитель Atlantic CH 300W 850403

      20 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009160

      Характеристики

      Производитель
      		Atlantic
      Страна производства
      		Турция
      Родина бренда
      		Франция
      Таймер
      		Да
      Теплоноситель
      		антифриз
      Все характеристики
      20 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический полотенцесушитель ATLANTIC CH 300W 850403 - это прибор в виде лестницы, который способен разместить большое количество полотенец и прогреть 2,8 кв.м. площади. Изделие оснащено термостатом с возможностью выбора температуры и режимов нагрева. Полотенцесушитель обладает функцией 24h Auto, что позволяет автоматически прогреть ванную комнату к заданному времени.

        Преимущества

        • Стандартная конструкция – ширина 50 см
        • Жидкий теплоноситель (антифриз) быстро нагревается и обеспечивает высокую теплоотдачу
        • Нагревательный элемент - ТЭН в теплопроводящей жидкости
        • Удобный цифровой термостат с возможностью выбора температуры и режимов нагрева
        • Функция дополнительной сушки полотенец в течение 2х часов после того, как помещение уже прогрелось
        • Функция Boost для ускоренного прогрева помещения в течение 2 часов
        • Функция 24h Auto для автоматического прогрева ванной комнаты к заданному времени
        • Вилка электропитания в комплекте
        • Регулятор температуры - внешний (на корпусе)
        • Тип - узкий