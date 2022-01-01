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Электрический водонагреватель Atlantic EGO 80 851332
9 490 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический водонагреватель Atlantic EGO 80 851332
    Арт. О00000035586
    Электрический водонагреватель Atlantic EGO 80 851332
    Электрический водонагреватель Atlantic EGO 80 851332
      Электрический водонагреватель Atlantic EGO 80 851332
      Электрический водонагреватель Atlantic EGO 80 851332

      Электрический водонагреватель Atlantic EGO 80 851332

      9 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. О00000035586

      Характеристики

      Производитель
      		Atlantic
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Франция
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      9 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Электрический водонагреватель Atlantic STEATITE EGO 80 851332 с максимальным нагревом воды до 65оС и объемом бака 80 литров, что подойдет для пользования 2-3 человек. Бак изготовлен из стали, устойчивой к механическим повреждениям. Внутри покрыт эмалью для защиты от коррозии. Дополнительной защитой от накипи служит магниевый анод. Водонагреватель оснащен "сухим" ТЭНом, который надежно защищен от накипи и коррозии, потому что не контактирует с водой. ТЭН располагается в стальной эмалированной колбе. Для безопасности бойлер имеет предохранительный клапан, который сбрасывает избыточное давление в баке.

        Преимущества

        • Объем 80 литров
        • Небольшие габаритные размеры позволяют разместить в ограниченных пространствах
        • Белый цвет подойдет к любому интерьеру
        • Магниевый анод защищает бак от накипи
        • Внутренне эмалированное покрытие защищает бак от коррозии
        • "Сухой" ТЭН надежно защищен от накипи и коррозии
        • Бесшумная работа
        • Оснащен предохранительным клапаном для сброса избыточного давления
        • Термостат с защитой от перегрева
        • Патрубки подачи холодной и отбора горячей воды из нержавеющей стали
        • Индикатор нагрева
        • Эффективная теплоизоляция из пенополиуретана снижает теплопотери
        • Термометр на корпусе показывает температуру воды в баке
        • Рабочее давление: 8 бар
        • Настенный монтаж