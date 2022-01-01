Электрический водонагреватель Atlantic EGO 80 851332
Арт. О00000035586
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Украина
|
Родина бренда
|Франция
|
Ускоренный нагрев
|Нет
|
Дисплей
|Нет
- Электрический водонагреватель Atlantic STEATITE EGO 80 851332 с максимальным нагревом воды до 65оС и объемом бака 80 литров, что подойдет для пользования 2-3 человек. Бак изготовлен из стали, устойчивой к механическим повреждениям. Внутри покрыт эмалью для защиты от коррозии. Дополнительной защитой от накипи служит магниевый анод. Водонагреватель оснащен "сухим" ТЭНом, который надежно защищен от накипи и коррозии, потому что не контактирует с водой. ТЭН располагается в стальной эмалированной колбе. Для безопасности бойлер имеет предохранительный клапан, который сбрасывает избыточное давление в баке.
Преимущества
- Объем 80 литров
- Небольшие габаритные размеры позволяют разместить в ограниченных пространствах
- Белый цвет подойдет к любому интерьеру
- Магниевый анод защищает бак от накипи
- Внутренне эмалированное покрытие защищает бак от коррозии
- "Сухой" ТЭН надежно защищен от накипи и коррозии
- Бесшумная работа
- Оснащен предохранительным клапаном для сброса избыточного давления
- Термостат с защитой от перегрева
- Патрубки подачи холодной и отбора горячей воды из нержавеющей стали
- Индикатор нагрева
- Эффективная теплоизоляция из пенополиуретана снижает теплопотери
- Термометр на корпусе показывает температуру воды в баке
- Рабочее давление: 8 бар
- Настенный монтаж