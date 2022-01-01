Электрический водонагреватель Atlantic EGO 80 851332

Преимущества

Объем 80 литров

Небольшие габаритные размеры позволяют разместить в ограниченных пространствах

Белый цвет подойдет к любому интерьеру

Магниевый анод защищает бак от накипи

Внутренне эмалированное покрытие защищает бак от коррозии

"Сухой" ТЭН надежно защищен от накипи и коррозии

Бесшумная работа

Оснащен предохранительным клапаном для сброса избыточного давления

Термостат с защитой от перегрева

Патрубки подачи холодной и отбора горячей воды из нержавеющей стали

Индикатор нагрева

Эффективная теплоизоляция из пенополиуретана снижает теплопотери

Термометр на корпусе показывает температуру воды в баке

Рабочее давление: 8 бар

Настенный монтаж

Электрический водонагреватель Atlantic STEATITE EGO 80 851332 с максимальным нагревом воды до 65оС и объемом бака 80 литров, что подойдет для пользования 2-3 человек. Бак изготовлен из стали, устойчивой к механическим повреждениям. Внутри покрыт эмалью для защиты от коррозии. Дополнительной защитой от накипи служит магниевый анод. Водонагреватель оснащен "сухим" ТЭНом, который надежно защищен от накипи и коррозии, потому что не контактирует с водой. ТЭН располагается в стальной эмалированной колбе. Для безопасности бойлер имеет предохранительный клапан, который сбрасывает избыточное давление в баке.