Электрический водонагреватель Atlantic Vertigo Steatite Essential 30

Преимущества

Double Tank Technology - два бака, два «сухих» стеатитовых нагревательных элемента, два магниевых анода

Удобная панель управления

Рабочий бак и колба ТЭНа покрытые эмалью с содержанием циркония - 100% защита от электрохимической коррозии и дополнительные антибактериальные свойства

Экологически безопасная пенополиуретановая изоляция высокой плотности

Патрубки подачи холодной и отбора горячей воды из нержавеющей стали

Сверхточный электронный термостат

Защита от перегрева в каждом баке

В комплекте идет кабель с вилкой, предохранительный клапан, диэлектрическая муфта

Гарантия производителя на рабочий бак водонагревателя составляет 7 лет, на электрическую часть - 2 года

Atlantic Vertigo Steatite Essential 30 - это плоский водонагреватель с двумя «сухими» стеатитовый ТЭНами и двумя эмалированными баками. Узкий водонагреватель с уникальным дизайном премиум-класса. Подойдет для лучшего использования в вашем доме и для экономии пространства. Дизайн был разработан ведущими французскими инженерами с учетом всех новых тенденций и запросов рынка.