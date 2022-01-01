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Электрический водонагреватель Atlantic Vertigo Steatite Essential 30
18 990 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический водонагреватель Atlantic Vertigo Steatite Essential 30
    Арт. О00000014738
    Электрический водонагреватель Atlantic Vertigo Steatite Essential 30
    Электрический водонагреватель Atlantic Vertigo Steatite Essential 30
    Электрический водонагреватель Atlantic Vertigo Steatite Essential 30
      Электрический водонагреватель Atlantic Vertigo Steatite Essential 30
      Электрический водонагреватель Atlantic Vertigo Steatite Essential 30
      Электрический водонагреватель Atlantic Vertigo Steatite Essential 30

      Электрический водонагреватель Atlantic Vertigo Steatite Essential 30

      18 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. О00000014738

      Характеристики

      Производитель
      		Atlantic
      Страна производства
      		Грузия
      Родина бренда
      		Франция
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      18 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Atlantic Vertigo Steatite Essential 30 - это плоский водонагреватель с двумя «сухими» стеатитовый ТЭНами и двумя эмалированными баками. Узкий водонагреватель с уникальным дизайном премиум-класса. Подойдет для лучшего использования в вашем доме и для экономии пространства. Дизайн был разработан ведущими французскими инженерами с учетом всех новых тенденций и запросов рынка.

        Преимущества

        • Double Tank Technology - два бака, два «сухих» стеатитовых нагревательных элемента, два магниевых анода
        • Удобная панель управления
        • Рабочий бак и колба ТЭНа покрытые эмалью с содержанием циркония - 100% защита от электрохимической коррозии и дополнительные антибактериальные свойства
        • Экологически безопасная пенополиуретановая изоляция высокой плотности
        • Патрубки подачи холодной и отбора горячей воды из нержавеющей стали
        • Сверхточный электронный термостат
        • Защита от перегрева в каждом баке
        • В комплекте идет кабель с вилкой, предохранительный клапан, диэлектрическая муфта
        • Гарантия производителя на рабочий бак водонагревателя составляет 7 лет, на электрическую часть - 2 года