Электрический водонагреватель Atlantic Vertigo Steatite Essential 30
Арт. О00000014738
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Грузия
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Родина бренда
|Франция
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Atlantic Vertigo Steatite Essential 30 - это плоский водонагреватель с двумя «сухими» стеатитовый ТЭНами и двумя эмалированными баками. Узкий водонагреватель с уникальным дизайном премиум-класса. Подойдет для лучшего использования в вашем доме и для экономии пространства. Дизайн был разработан ведущими французскими инженерами с учетом всех новых тенденций и запросов рынка.
Преимущества
- Double Tank Technology - два бака, два «сухих» стеатитовых нагревательных элемента, два магниевых анода
- Удобная панель управления
- Рабочий бак и колба ТЭНа покрытые эмалью с содержанием циркония - 100% защита от электрохимической коррозии и дополнительные антибактериальные свойства
- Экологически безопасная пенополиуретановая изоляция высокой плотности
- Патрубки подачи холодной и отбора горячей воды из нержавеющей стали
- Сверхточный электронный термостат
- Защита от перегрева в каждом баке
- В комплекте идет кабель с вилкой, предохранительный клапан, диэлектрическая муфта
- Гарантия производителя на рабочий бак водонагревателя составляет 7 лет, на электрическую часть - 2 года