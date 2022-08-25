Маркер перманентный Attache, черный 155797, 1.5-3 мм

Преимущества

Фетровый, круглый, эластичный наконечник обладает повышенной износостойкостью и обеспечивает экономный расход чернил

Отличается продленной линией письма

Плотно закрывается колпачком, что предотвращает высыхание наконечника и чернил

Толщина линии письма — 1,5-3 мм в зависимости от угла наклона

Снабжен пластиковым клипом

Особая нестираемая основа перманентного маркера Attache черного цвета обеспечивает такие качества, как стойкость к воздействию воды, ультрафиолета, низких и высоких температур. Можно маркировать, среди прочего, пластмассовые, деревянные, металлические, стеклянные или картонные предметы. Цвет колпачка соответствует цвету чернил.