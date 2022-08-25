Маркер перманентный Attache, черный 155797, 1.5-3 мм
Арт. О00000011900
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|маркер
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Тип маркера
|перманентный
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- Особая нестираемая основа перманентного маркера Attache черного цвета обеспечивает такие качества, как стойкость к воздействию воды, ультрафиолета, низких и высоких температур. Можно маркировать, среди прочего, пластмассовые, деревянные, металлические, стеклянные или картонные предметы. Цвет колпачка соответствует цвету чернил.
Преимущества
- Фетровый, круглый, эластичный наконечник обладает повышенной износостойкостью и обеспечивает экономный расход чернил
- Отличается продленной линией письма
- Плотно закрывается колпачком, что предотвращает высыхание наконечника и чернил
- Толщина линии письма — 1,5-3 мм в зависимости от угла наклона
- Снабжен пластиковым клипом