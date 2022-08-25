Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Маркер перманентный Attache, черный 155797, 1.5-3 мм
5.0
1
30 ₽
Маркеры
    Маркер перманентный Attache, черный 155797, 1.5-3 мм
    Арт. О00000011900
    5.0
    1
    Маркер перманентный Attache, черный 155797, 1.5-3 мм
    Маркер перманентный Attache, черный 155797, 1.5-3 мм
      Маркер перманентный Attache, черный 155797, 1.5-3 мм
      Маркер перманентный Attache, черный 155797, 1.5-3 мм

      Маркер перманентный Attache, черный 155797, 1.5-3 мм

      30 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011900
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Attache
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		маркер
      Тип маркера
      		перманентный
      Все характеристики
      30 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB184-XJ XR (Li-Ion, слайдер, 18 В, 5 Ач, вес 600 г)
      6 699 ₽
      8 280 ₽
      5.0
      Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB184-XJ XR (Li-Ion, слайдер, 18 В, 5 Ач, вес 600 г)
      • -1 581 ₽
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      25 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
      1 150 ₽
      5.0
      Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
      Зарядное устройство DeWalt DCB115 XR (10,8, 14,4, 18 В, 4 А)
      3 610 ₽
      4 310 ₽
      5.0
      Зарядное устройство DeWalt DCB115 XR (10,8, 14,4, 18 В, 4 А)
      • -700 ₽
      Стамеска ударная РемоКолор ERGOPROF 40-3-418, цельнометаллический стержень, 18мм, 1 шт.
      410 ₽
      Стамеска ударная РемоКолор ERGOPROF 40-3-418, цельнометаллический стержень, 18мм, 1 шт.
      Стамеска ударная РемоКолор ERGOPROF 40-3-424, цельнометаллический стержень, 24мм, 1 шт.
      440 ₽
      Стамеска ударная РемоКолор ERGOPROF 40-3-424, цельнометаллический стержень, 24мм, 1 шт.
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      23 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      26 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      28 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      Маркер-краска MunHwa PM-05 (белый)
      180 ₽
      3.0
      Маркер-краска MunHwa PM-05 (белый)
      Карандаш Sparta 848055 (250 мм)
      40 ₽
      5.0
      Карандаш Sparta 848055 (250 мм)
      Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3 3 мм, 2.5 кг
      Нет в наличии
      5.0
      Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3 3 мм, 2.5 кг
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Особая нестираемая основа перманентного маркера Attache черного цвета обеспечивает такие качества, как стойкость к воздействию воды, ультрафиолета, низких и высоких температур. Можно маркировать, среди прочего, пластмассовые, деревянные, металлические, стеклянные или картонные предметы. Цвет колпачка соответствует цвету чернил.

        Преимущества

        • Фетровый, круглый, эластичный наконечник обладает повышенной износостойкостью и обеспечивает экономный расход чернил
        • Отличается продленной линией письма
        • Плотно закрывается колпачком, что предотвращает высыхание наконечника и чернил
        • Толщина линии письма — 1,5-3 мм в зависимости от угла наклона
        • Снабжен пластиковым клипом