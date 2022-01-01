Инверторный сварочный полуавтомат Aurora Speedway 200 IGBT Synergic
Арт. О00000015010
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Да
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- Сварочный полуавтомат Aurora SPEEDWAY 200 IGBT SYNERGIC 27285 представляет собой универсальный аппарат профессионального класса для полуавтоматической сварки в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, для полуавтоматической сварки порошковой самозащитной проволокой NO GAS, для полноценной ручной дуговой сварки штучным электродом MMA, а так же для аргонно-дуговой сварки на постоянном токе TIG DC. Полуавтомат имеет полностью синергетическое управление для настройки параметров сварки с помощью всего одной рукоятки. Синергетика незаменима для новичка в сварке, в то же время, возможность ручной корректировки заводских настроек делает полуавтомат SPEEDWAY незаменимым помощником профессионального сварщика при выполнении любых специфических сварочных задач. SPEEDWAY 200 SYNERGIC может применяться в быту, на небольшом производстве или в автосервисе.
Преимущества
- Режим ROOT для корневых проходов с низким разбрызгиванием
- Максимально универсальное использование: MMA, MIG-MAG, TIG DC
- 2/4-тактный режим работы MIG горелки
- Полностью синергетическое управление "одной кнопкой"
- Ручная подстройка сварочного напряжения и индуктивности
- Возможность качественной сварки алюминия
- Легкая смена полярности
- Стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети до 160В
- Высокая стабильность горения дуги
- Яркий цифровой дисплей для установки и отображения параметров сварки
- Силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения
- Автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока
- Современный эргономичный дизайн
- VRD функция снижения напряжения холостого хода для безопасности мастера
- Antistick (антиприлипание электрода)
- Hot Start (горячий старт)
- ForceArc (форсаж дуги (AFC 0-80%))
- Режим IND - обновление ММА функционала. Аналог индуктивности в режиме полуавтомата. Процесс задаёт динамику переноса капли электродного металла в сварочную ванну, позволяет уменьшить брызгообразование и cкорректировать форму валика