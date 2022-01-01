Инверторный сварочный полуавтомат Aurora Speedway 200 IGBT Synergic

Преимущества

Режим ROOT для корневых проходов с низким разбрызгиванием

Максимально универсальное использование: MMA, MIG-MAG, TIG DC

2/4-тактный режим работы MIG горелки

Полностью синергетическое управление "одной кнопкой"

Ручная подстройка сварочного напряжения и индуктивности

Возможность качественной сварки алюминия

Легкая смена полярности

Стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети до 160В

Высокая стабильность горения дуги

Яркий цифровой дисплей для установки и отображения параметров сварки

Силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения

Автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока

Современный эргономичный дизайн

VRD функция снижения напряжения холостого хода для безопасности мастера

Antistick (антиприлипание электрода)

Hot Start (горячий старт)

ForceArc (форсаж дуги (AFC 0-80%))

Режим IND - обновление ММА функционала. Аналог индуктивности в режиме полуавтомата. Процесс задаёт динамику переноса капли электродного металла в сварочную ванну, позволяет уменьшить брызгообразование и cкорректировать форму валика

Сварочный полуавтомат Aurora SPEEDWAY 200 IGBT SYNERGIC 27285 представляет собой универсальный аппарат профессионального класса для полуавтоматической сварки в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, для полуавтоматической сварки порошковой самозащитной проволокой NO GAS, для полноценной ручной дуговой сварки штучным электродом MMA, а так же для аргонно-дуговой сварки на постоянном токе TIG DC. Полуавтомат имеет полностью синергетическое управление для настройки параметров сварки с помощью всего одной рукоятки. Синергетика незаменима для новичка в сварке, в то же время, возможность ручной корректировки заводских настроек делает полуавтомат SPEEDWAY незаменимым помощником профессионального сварщика при выполнении любых специфических сварочных задач. SPEEDWAY 200 SYNERGIC может применяться в быту, на небольшом производстве или в автосервисе.