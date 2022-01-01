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Инверторный сварочный полуавтомат Aurora Speedway 200 IGBT Synergic
Найти аналог
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Инверторный сварочный полуавтомат Aurora Speedway 200 IGBT Synergic
    Арт. О00000015010
    Инверторный сварочный полуавтомат Aurora Speedway 200 IGBT Synergic
    Инверторный сварочный полуавтомат Aurora Speedway 200 IGBT Synergic
    Инверторный сварочный полуавтомат Aurora Speedway 200 IGBT Synergic
    Инверторный сварочный полуавтомат Aurora Speedway 200 IGBT Synergic
      Инверторный сварочный полуавтомат Aurora Speedway 200 IGBT Synergic
      Инверторный сварочный полуавтомат Aurora Speedway 200 IGBT Synergic
      Инверторный сварочный полуавтомат Aurora Speedway 200 IGBT Synergic
      Инверторный сварочный полуавтомат Aurora Speedway 200 IGBT Synergic

      Инверторный сварочный полуавтомат Aurora Speedway 200 IGBT Synergic

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000015010

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Да
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Сварочный полуавтомат Aurora SPEEDWAY 200 IGBT SYNERGIC 27285 представляет собой универсальный аппарат профессионального класса для полуавтоматической сварки в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, для полуавтоматической сварки порошковой самозащитной проволокой NO GAS, для полноценной ручной дуговой сварки штучным электродом MMA, а так же для аргонно-дуговой сварки на постоянном токе TIG DC. Полуавтомат имеет полностью синергетическое управление для настройки параметров сварки с помощью всего одной рукоятки. Синергетика незаменима для новичка в сварке, в то же время, возможность ручной корректировки заводских настроек делает полуавтомат SPEEDWAY незаменимым помощником профессионального сварщика при выполнении любых специфических сварочных задач. SPEEDWAY 200 SYNERGIC может применяться в быту, на небольшом производстве или в автосервисе. 

        Преимущества

        • Режим ROOT для корневых проходов с низким разбрызгиванием
        • Максимально универсальное использование: MMA, MIG-MAG, TIG DC
        • 2/4-тактный режим работы MIG горелки
        • Полностью синергетическое управление "одной кнопкой"
        • Ручная подстройка сварочного напряжения и индуктивности
        • Возможность качественной сварки алюминия
        • Легкая смена полярности 
        • Стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети до 160В
        • Высокая стабильность горения дуги
        • Яркий цифровой дисплей для установки и отображения параметров сварки
        • Силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения
        • Автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока
        • Современный эргономичный дизайн
        • VRD функция снижения напряжения холостого хода для безопасности мастера
        • Antistick (антиприлипание электрода)
        • Hot Start (горячий старт)
        • ForceArc (форсаж дуги (AFC 0-80%))
        • Режим IND - обновление ММА функционала. Аналог индуктивности в режиме полуавтомата. Процесс задаёт динамику переноса капли электродного металла в сварочную ванну, позволяет уменьшить брызгообразование и cкорректировать форму валика