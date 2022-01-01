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Компрессор Aurora Cyclon-100 Turbo active series, 100л
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Компрессоры
    Компрессор Aurora Cyclon-100 Turbo active series, 100л
    Арт. О00000025471
    Компрессор Aurora Cyclon-100 Turbo active series, 100л

      Компрессор Aurora Cyclon-100 Turbo active series, 100л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000025471

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, большие колеса
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компрессор Aurora CYCLON-100 TURBO active series отличается прочным и надежным корпусом. Специальные резиновые накладки на ножках значительно снижают уровень вибраций и обеспечивают устойчивость техники на поверхности во время работы.  Широкая ручка на корпусе и колеса облегчают транспортировку. Данная модель оснащена редуктором, с помощью которого можно задать необходимое значение давления для подключаемого инструмента.

        Преимущества

        • Лучшая в классе производительность
        • Улучшенная тепловая разгрузка поршневого блока
        • Низкая вибрация
        • Высокое качество сборки и комплектующих Aurora CYCLON-100 TURBO active series
        • Простая и удобная транспортировки по территории за счет колес и ручки
        • Фильтр входящего воздуха
        • Два быстросъемных соединения («мама», евростандарт) для подключения инструмента
        • Редуктор, который поможет задать необходимое давление для работы потребителей сжатого воздуха
        • Предохранительный клапан, который сработает в случае превышения предельного значения давления