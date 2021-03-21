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Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Aurora SPRINT-6
5.0
1
3 800 ₽
Зарядные устройства
  • Персональная скидка
Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Aurora SPRINT-6
Арт. О00000007561
5.0
1
Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Aurora SPRINT-6
Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Aurora SPRINT-6
  • Персональная скидка
Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Aurora SPRINT-6
Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Aurora SPRINT-6

Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Aurora SPRINT-6

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3 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000007561
5.0
1

Характеристики

Производитель
Aurora
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Макс. ток заряда, А
6
Регулировка тока заряда
автоматическая, ступенчатая
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Зарядное устройство, 12 В Aurora SPRINT 6 automatic 14706 автоматический прибор для зарядки 6 и 12 В аккумуляторных батарей. Эффективность в работе обеспечивают: зарядка в автоматическом режиме (7 ступеней), микропроцессорное управление, устранение сульфатации пластин, защита от смены полярности и сверх тока. Режим работы: зарядка - емкость аккумулятора (6 В) 7 - 65/(12 В)14 - 130 Ач; обслуживание - емкость аккумулятора (6 В) 7 - 120/(12 В) 14 - 240 Ач. При меньшем вольтаже АКБ устройство определяет батарею как неспособную к работе. Панель управления Aurora SPRINT 6 automatic 14706 оснащается множеством индикаторов для визуального контроля рабочих параметров.

    Преимущества

    • Первичная диагностика аккумулятора
    • Плавный старт
    • Сохранение всех рабочих характеристик аккумуляторной батареи
    • Восстановление глубоко разряженных батарей
    • Проверяется способность батарей держать заряд
    • Зарядка плавно уменьшающимся током до 100% ёмкости батареи
    • Отдых и диагностика способности батареи удерживать заряд
    • Работа с любыми типами АКБ
    • Термозащита, защита от искр, защита от перезарядки батареи