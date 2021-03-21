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Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Aurora SPRINT-6
Арт. О00000007561
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Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Aurora SPRINT-6
Арт. О00000007561
Характеристики
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Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. ток заряда, А
|6
|
Регулировка тока заряда
|автоматическая, ступенчатая
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- Зарядное устройство, 12 В Aurora SPRINT 6 automatic 14706 автоматический прибор для зарядки 6 и 12 В аккумуляторных батарей. Эффективность в работе обеспечивают: зарядка в автоматическом режиме (7 ступеней), микропроцессорное управление, устранение сульфатации пластин, защита от смены полярности и сверх тока. Режим работы: зарядка - емкость аккумулятора (6 В) 7 - 65/(12 В)14 - 130 Ач; обслуживание - емкость аккумулятора (6 В) 7 - 120/(12 В) 14 - 240 Ач. При меньшем вольтаже АКБ устройство определяет батарею как неспособную к работе. Панель управления Aurora SPRINT 6 automatic 14706 оснащается множеством индикаторов для визуального контроля рабочих параметров.
Преимущества
- Первичная диагностика аккумулятора
- Плавный старт
- Сохранение всех рабочих характеристик аккумуляторной батареи
- Восстановление глубоко разряженных батарей
- Проверяется способность батарей держать заряд
- Зарядка плавно уменьшающимся током до 100% ёмкости батареи
- Отдых и диагностика способности батареи удерживать заряд
- Работа с любыми типами АКБ
- Термозащита, защита от искр, защита от перезарядки батареи