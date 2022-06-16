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Пуско-зарядное устройство Aurora START 1000 ДУ
5.0
2
27 999 ₽
33 600 ₽
Пуско-зарядные устройства
  • Персональная скидка
Пуско-зарядное устройство Aurora START 1000 ДУ
Арт. О00000007558
5.0
2
Пуско-зарядное устройство Aurora START 1000 ДУ
Пуско-зарядное устройство Aurora START 1000 ДУ
Пуско-зарядное устройство Aurora START 1000 ДУ
Пуско-зарядное устройство Aurora START 1000 ДУ
  • Персональная скидка
Пуско-зарядное устройство Aurora START 1000 ДУ
Пуско-зарядное устройство Aurora START 1000 ДУ
Пуско-зарядное устройство Aurora START 1000 ДУ
Пуско-зарядное устройство Aurora START 1000 ДУ

Пуско-зарядное устройство Aurora START 1000 ДУ

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -5 601 ₽
27 999 ₽
33 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 739 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000007558
5.0
2

Характеристики

Производитель
Aurora
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
20000
Макс. ток заряда, А
100
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -5 601 ₽
27 999 ₽
33 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 739 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Пуско-зарядное устройство Aurora START 1000 ДУ 19216 используется для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов. Наличие двух удобных рукояток положительно влияет на передвижение устройства. Конструкция в целом удобна и практична. Для проводов имеется отдельный карман, который имеет достаточный объем. Удобная панель управления в значительной степени упрощает работу: элементы сгруппированы, а стрелочный индикатор показывает текущую силу тока. В комплекте поставляется пульт дистанционного управления, который производит запуск оборудования на расстоянии до семи метров от аккумулятора. Во избежание перезарядки собственного аккумулятора, ПЗУ оснащено специальным таймером. Aurora START 1000 ДУ 19216 имеет удобную панель управления, при помощи которой можно легко контролировать процесс зарядки аккумуляторов.

    Преимущества

    • Выбор режима: зарядка, быстрая зарядка (BOOST), пуск
    • Индикатор тока зарядки и пуска
    • Защита от перегрузок и неправильной полярности
    • Таймер режима зарядки
    • Современный дизайн, ударопрочный пластик, «карман» для проводов
    • Пульт дистанционного управления (7м)