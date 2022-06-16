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Пуско-зарядное устройство Aurora START 1000 ДУ
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
|20000
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Макс. ток заряда, А
|100
Пуско-зарядное устройство Aurora START 1000 ДУ 19216 используется для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов. Наличие двух удобных рукояток положительно влияет на передвижение устройства. Конструкция в целом удобна и практична. Для проводов имеется отдельный карман, который имеет достаточный объем. Удобная панель управления в значительной степени упрощает работу: элементы сгруппированы, а стрелочный индикатор показывает текущую силу тока. В комплекте поставляется пульт дистанционного управления, который производит запуск оборудования на расстоянии до семи метров от аккумулятора. Во избежание перезарядки собственного аккумулятора, ПЗУ оснащено специальным таймером. Aurora START 1000 ДУ 19216 имеет удобную панель управления, при помощи которой можно легко контролировать процесс зарядки аккумуляторов.
Преимущества
- Выбор режима: зарядка, быстрая зарядка (BOOST), пуск
- Индикатор тока зарядки и пуска
- Защита от перегрузок и неправильной полярности
- Таймер режима зарядки
- Современный дизайн, ударопрочный пластик, «карман» для проводов
- Пульт дистанционного управления (7м)