Пуско-зарядное устройство Aurora START 1000 ДУ 19216 используется для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов. Наличие двух удобных рукояток положительно влияет на передвижение устройства. Конструкция в целом удобна и практична. Для проводов имеется отдельный карман, который имеет достаточный объем. Удобная панель управления в значительной степени упрощает работу: элементы сгруппированы, а стрелочный индикатор показывает текущую силу тока. В комплекте поставляется пульт дистанционного управления, который производит запуск оборудования на расстоянии до семи метров от аккумулятора. Во избежание перезарядки собственного аккумулятора, ПЗУ оснащено специальным таймером. Aurora START 1000 ДУ 19216 имеет удобную панель управления, при помощи которой можно легко контролировать процесс зарядки аккумуляторов.

Преимущества