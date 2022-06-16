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Пуско-зарядное устройство Aurora START 400
Арт. О00000007547
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
|10000
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Макс. ток заряда, А
|40
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- Пуско-зарядное устройство AURORA START 400 BLUE 12911 используется для зарядки 12/24 В аккумуляторных батарей, а также для быстрого и легкого запуска легковых и грузовых автомобилей, моторных лодок, мотоциклов, микроавтобусов и другой техники. Агрегат работает в нескольких режимах (пуск, зарядка, режим Boost). Модель имеет простую и понятную панель управления с индикацией процесса работы. Модель оснащается отсеком для компактного хранения кабелей. Благодаря транспортировочным колесам обеспечивается легкое перемещение пуско-зарядного устройства AURORA START 400 BLUE 12911.
Преимущества
- Индикатор тока зарядки и пуска
- Защита от перегрузок и неправильной полярности
- Таймер режима зарядки
- Современный дизайн
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Вентиляционные отверстия на корпусе
- Долгий срок службы