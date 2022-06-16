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Пуско-зарядное устройство Aurora START 400
5.0
2
13 800 ₽
Пуско-зарядные устройства
  • Персональная скидка
Пуско-зарядное устройство Aurora START 400
Арт. О00000007547
5.0
2
Пуско-зарядное устройство Aurora START 400
Пуско-зарядное устройство Aurora START 400
Пуско-зарядное устройство Aurora START 400
Пуско-зарядное устройство Aurora START 400
Пуско-зарядное устройство Aurora START 400
  • Персональная скидка
Пуско-зарядное устройство Aurora START 400
Пуско-зарядное устройство Aurora START 400
Пуско-зарядное устройство Aurora START 400
Пуско-зарядное устройство Aurora START 400
Пуско-зарядное устройство Aurora START 400

Пуско-зарядное устройство Aurora START 400

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13 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 850 ₽
Арт. О00000007547
5.0
2

Характеристики

Производитель
Aurora
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
10000
Макс. ток заряда, А
40
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Пуско-зарядное устройство AURORA START 400 BLUE 12911 используется для зарядки 12/24 В аккумуляторных батарей, а также для быстрого и легкого запуска легковых и грузовых автомобилей, моторных лодок, мотоциклов, микроавтобусов и другой техники. Агрегат работает в нескольких режимах (пуск, зарядка, режим Boost). Модель имеет простую и понятную панель управления с индикацией процесса работы. Модель оснащается отсеком для компактного хранения кабелей. Благодаря транспортировочным колесам обеспечивается легкое перемещение пуско-зарядного устройства AURORA START 400 BLUE 12911.

    Преимущества

    • Индикатор тока зарядки и пуска
    • Защита от перегрузок и неправильной полярности
    • Таймер режима зарядки
    • Современный дизайн
    • Ударопрочный пластиковый корпус
    • Вентиляционные отверстия на корпусе
    • Долгий срок службы