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Пуско-зарядное устройство Aurora START 600
Арт. О00000007556
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
|12000
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Макс. ток заряда, А
|60
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Пуско-зарядное устройство AURORA START 600 BLUE широко используется в гаражах и автопарках для быстрого пуска мотоциклов, автомобилей, грузовиков, а также для зарядки аккумуляторных батарей напряжением 12 В и 24 В. Модель имеет встроенную защиту от перегрузок и смены полярности, чем обеспечивает сохранность электрической цепи автотранспортного средства. Модель оснащается отсеком для компактного хранения кабелей. Благодаря транспортировочным колесам обеспечивается легкое перемещение пуско-зарядного устройства AURORA START 600 BLUE.
Преимущества
- Несколько режимов работы (зарядка, быстрая зарядка - Boost, пуск)
- Индикатор тока зарядки и пуска
- Защита от перегрузок и неправильной полярности
- Таймер режима зарядки
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Долгий срок службы