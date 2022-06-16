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Пуско-зарядное устройство Aurora START 600
5.0
2
17 400 ₽
Пуско-зарядные устройства
  • Персональная скидка
Пуско-зарядное устройство Aurora START 600
Арт. О00000007556
5.0
2
Пуско-зарядное устройство Aurora START 600
Пуско-зарядное устройство Aurora START 600
Пуско-зарядное устройство Aurora START 600
Пуско-зарядное устройство Aurora START 600
  • Персональная скидка
Пуско-зарядное устройство Aurora START 600
Пуско-зарядное устройство Aurora START 600
Пуско-зарядное устройство Aurora START 600
Пуско-зарядное устройство Aurora START 600

Пуско-зарядное устройство Aurora START 600

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17 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽
Арт. О00000007556
5.0
2

Характеристики

Производитель
Aurora
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
12000
Макс. ток заряда, А
60
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
17 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽

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Нет в наличии
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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Пуско-зарядное устройство AURORA START 600 BLUE широко используется в гаражах и автопарках для быстрого пуска мотоциклов, автомобилей, грузовиков, а также для зарядки аккумуляторных батарей напряжением 12 В и 24 В. Модель имеет встроенную защиту от перегрузок и смены полярности, чем обеспечивает сохранность электрической цепи автотранспортного средства. Модель оснащается отсеком для компактного хранения кабелей. Благодаря транспортировочным колесам обеспечивается легкое перемещение пуско-зарядного устройства AURORA START 600 BLUE.

    Преимущества

    • Несколько режимов работы (зарядка, быстрая зарядка - Boost, пуск)
    • Индикатор тока зарядки и пуска
    • Защита от перегрузок и неправильной полярности
    • Таймер режима зарядки
    • Ударопрочный пластиковый корпус
    • Долгий срок службы