Пуско-зарядное устройство AURORA START 600 BLUE широко используется в гаражах и автопарках для быстрого пуска мотоциклов, автомобилей, грузовиков, а также для зарядки аккумуляторных батарей напряжением 12 В и 24 В. Модель имеет встроенную защиту от перегрузок и смены полярности, чем обеспечивает сохранность электрической цепи автотранспортного средства. Модель оснащается отсеком для компактного хранения кабелей. Благодаря транспортировочным колесам обеспечивается легкое перемещение пуско-зарядного устройства AURORA START 600 BLUE.

Преимущества

