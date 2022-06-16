Преимущества

Пуско-зарядное устройство Aurora START 800 ДУ 19215 представляет собой удобное оборудование для подзарядки аккумуляторов значительной емкости, а также для запуска автомобилей, грузовиков и автобусов. Основная сфера применения: свинцово-кислотные аккумуляторы. В верху корпуса расположена эргономичная рукоятка, панель максимально информативна и развернута во избежание слишком тесного расположения компонентов. Небольшой карман для проводов позволяет спрятать их на время работы. Устройство работает в режиме запуска, подзарядки или быстрой зарядки. Длина кабеля с пультом дистанционного управления составляет 7 метров. Для перемещения Aurora START 800 ДУ 19215 дополняется удобным транспортировочным комплектом из пары колес. В верху корпуса имеется удобная рукоятка.