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Пуско-зарядное устройство Aurora START 800 ДУ
Арт. О00000007557
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
|
Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
|20000
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Макс. ток заряда, А
|100
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- Персональная скидка
- Пуско-зарядное устройство Aurora START 800 ДУ 19215 представляет собой удобное оборудование для подзарядки аккумуляторов значительной емкости, а также для запуска автомобилей, грузовиков и автобусов. Основная сфера применения: свинцово-кислотные аккумуляторы. В верху корпуса расположена эргономичная рукоятка, панель максимально информативна и развернута во избежание слишком тесного расположения компонентов. Небольшой карман для проводов позволяет спрятать их на время работы. Устройство работает в режиме запуска, подзарядки или быстрой зарядки. Длина кабеля с пультом дистанционного управления составляет 7 метров. Для перемещения Aurora START 800 ДУ 19215 дополняется удобным транспортировочным комплектом из пары колес. В верху корпуса имеется удобная рукоятка.
Преимущества
- Выбор режима: зарядка, быстрая зарядка (BOOST), пуск
- Индикатор тока зарядки и пуска
- Защита от перегрузок и неправильной полярности
- Таймер режима зарядки
- Современный дизайн, ударопрочный пластик, «карман» для проводов
- Пульт дистанционного управления (7м)