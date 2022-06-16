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Пуско-зарядное устройство Aurora START 800 ДУ
5.0
2
25 800 ₽
Пуско-зарядные устройства
  • Персональная скидка
Пуско-зарядное устройство Aurora START 800 ДУ
Арт. О00000007557
5.0
2
Пуско-зарядное устройство Aurora START 800 ДУ
Пуско-зарядное устройство Aurora START 800 ДУ
  • Персональная скидка
Пуско-зарядное устройство Aurora START 800 ДУ
Пуско-зарядное устройство Aurora START 800 ДУ

Пуско-зарядное устройство Aurora START 800 ДУ

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25 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 770 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 850 ₽
Арт. О00000007557
5.0
2

Характеристики

Производитель
Aurora
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
20000
Макс. ток заряда, А
100
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
25 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 770 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пуско-зарядное устройство Aurora START 800 ДУ 19215 представляет собой удобное оборудование для подзарядки аккумуляторов значительной емкости, а также для запуска автомобилей, грузовиков и автобусов. Основная сфера применения: свинцово-кислотные аккумуляторы. В верху корпуса расположена эргономичная рукоятка, панель максимально информативна и развернута во избежание слишком тесного расположения компонентов. Небольшой карман для проводов позволяет спрятать их на время работы. Устройство работает в режиме запуска, подзарядки или быстрой зарядки. Длина кабеля с пультом дистанционного управления составляет 7 метров. Для перемещения Aurora START 800 ДУ 19215 дополняется удобным транспортировочным комплектом из пары колес. В верху корпуса имеется удобная рукоятка.

    Преимущества

    • Выбор режима: зарядка, быстрая зарядка (BOOST), пуск
    • Индикатор тока зарядки и пуска
    • Защита от перегрузок и неправильной полярности
    • Таймер режима зарядки
    • Современный дизайн, ударопрочный пластик, «карман» для проводов
    • Пульт дистанционного управления (7м)