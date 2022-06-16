Пусковое устройство Aurora ATOM 24

Пусковой многофункциональный аккумулятор AURORA ATOM 24 19091 используется для быстрого и легкого запуска автомобилей, мотоциклов и других 12 В потребителей, а также позволяет заряжать сотовые телефоны, планшеты, автохолодильники. Модель станет отличным помощником в дальних поездках. Прибор оснащается литий-полимерным аккумулятором, что является гарантией надежности и долговечности. Устройство имеет встроенную защиту от короткого замыкания, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. Аккумулятор способен отдавать значительный заряд и без труда запускать любые бензиновые, а также дизельные двигатели. Благодаря светодиодной индикации на корпусе пускового многофункционального аккумулятора AURORA ATOM 24 19091 осуществляется контроль за работой устройства. Устройство оснащается кейсом для удобного хранения и перемещения.

Преимущества