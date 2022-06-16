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Пусковое устройство Aurora ATOM 24
5.0
2
12 100 ₽
Пусковые устройства
  • Персональная скидка
Пусковое устройство Aurora ATOM 24
Арт. О00000007559
5.0
2
Пусковое устройство Aurora ATOM 24
Пусковое устройство Aurora ATOM 24
Пусковое устройство Aurora ATOM 24
Пусковое устройство Aurora ATOM 24
Пусковое устройство Aurora ATOM 24
Пусковое устройство Aurora ATOM 24
Пусковое устройство Aurora ATOM 24
Пусковое устройство Aurora ATOM 24
Пусковое устройство Aurora ATOM 24
Пусковое устройство Aurora ATOM 24
Пусковое устройство Aurora ATOM 24
  • Персональная скидка
Пусковое устройство Aurora ATOM 24
Пусковое устройство Aurora ATOM 24
Пусковое устройство Aurora ATOM 24
Пусковое устройство Aurora ATOM 24
Пусковое устройство Aurora ATOM 24
Пусковое устройство Aurora ATOM 24
Пусковое устройство Aurora ATOM 24
Пусковое устройство Aurora ATOM 24
Пусковое устройство Aurora ATOM 24
Пусковое устройство Aurora ATOM 24
Пусковое устройство Aurora ATOM 24

Пусковое устройство Aurora ATOM 24

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12 100 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000007559
5.0
2

Характеристики

Производитель
Aurora
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Защита от влаги и пыли
IP64
Регулировка тока заряда
нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
12 100 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пусковой многофункциональный аккумулятор AURORA ATOM 24 19091 используется для быстрого и легкого запуска автомобилей, мотоциклов и других 12 В потребителей, а также позволяет заряжать сотовые телефоны, планшеты, автохолодильники. Модель станет отличным помощником в дальних поездках. Прибор оснащается литий-полимерным аккумулятором, что является гарантией надежности и долговечности. Устройство имеет встроенную защиту от короткого замыкания, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. Аккумулятор способен отдавать значительный заряд и без труда запускать любые бензиновые, а также дизельные двигатели. Благодаря светодиодной индикации на корпусе пускового многофункционального аккумулятора AURORA ATOM 24 19091 осуществляется контроль за работой устройства. Устройство оснащается кейсом для удобного хранения и перемещения.

    Преимущества

    • Высокомощная Lithium Polymer аккумуляторная батарея из 4-х аккумуляторов 30С обеспечивает десятки пусков с минимальными просадками напряжения
    • Зарядка мобильных телефонов и гаджетов от USB
    • Питание автоаксессуаров через встроенный адаптер прикуривателя 12В-10А
    • Степень защиты - IP 64
    • Быстрая зарядка и низкий уровень саморазряда
    • Более 1000 гарантированных циклов заряд-разряд
    • Защита от переполюсовки
    • Защита от обратных токов
    • Защита от короткого замыкания
    • Защита от полной разрядки
    • Режим "Boost" для экстренных случаев
    • Ёмкость аккумулятора - 24000 мАч
    • Ёмкость аккумулятора - 88.8 Вч
    • Время полной зарядки - 7 ч
    • Длина кабеля - 0.25 м
    • Сечение кабеля - 6.5 мм
    • Номинальный стартовый ток - 500 А
    • Отсутствие эффекта памяти
    • Широкий диапазон рабочих температур от -20 до +60С
    • Возможность уменьшить габариты батарей до минимальных значений