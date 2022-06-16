- Персональная скидка
Пусковое устройство Aurora ATOM 24
Арт. О00000007559
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Защита от влаги и пыли
|IP64
|
Регулировка тока заряда
|нет
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Пусковой многофункциональный аккумулятор AURORA ATOM 24 19091 используется для быстрого и легкого запуска автомобилей, мотоциклов и других 12 В потребителей, а также позволяет заряжать сотовые телефоны, планшеты, автохолодильники. Модель станет отличным помощником в дальних поездках. Прибор оснащается литий-полимерным аккумулятором, что является гарантией надежности и долговечности. Устройство имеет встроенную защиту от короткого замыкания, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. Аккумулятор способен отдавать значительный заряд и без труда запускать любые бензиновые, а также дизельные двигатели. Благодаря светодиодной индикации на корпусе пускового многофункционального аккумулятора AURORA ATOM 24 19091 осуществляется контроль за работой устройства. Устройство оснащается кейсом для удобного хранения и перемещения.
Преимущества
- Высокомощная Lithium Polymer аккумуляторная батарея из 4-х аккумуляторов 30С обеспечивает десятки пусков с минимальными просадками напряжения
- Зарядка мобильных телефонов и гаджетов от USB
- Питание автоаксессуаров через встроенный адаптер прикуривателя 12В-10А
- Степень защиты - IP 64
- Быстрая зарядка и низкий уровень саморазряда
- Более 1000 гарантированных циклов заряд-разряд
- Защита от переполюсовки
- Защита от обратных токов
- Защита от короткого замыкания
- Защита от полной разрядки
- Режим "Boost" для экстренных случаев
- Ёмкость аккумулятора - 24000 мАч
- Ёмкость аккумулятора - 88.8 Вч
- Время полной зарядки - 7 ч
- Длина кабеля - 0.25 м
- Сечение кабеля - 6.5 мм
- Номинальный стартовый ток - 500 А
- Отсутствие эффекта памяти
- Широкий диапазон рабочих температур от -20 до +60С
- Возможность уменьшить габариты батарей до минимальных значений