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Пуско-зарядное устройство Aurora START 55 BLUE 00014947
5.0
1
9 600 ₽
Пуско-зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство Aurora START 55 BLUE 00014947
    Арт. О00000011064
    5.0
    1
    Пуско-зарядное устройство Aurora START 55 BLUE 00014947
    Пуско-зарядное устройство Aurora START 55 BLUE 00014947
    Пуско-зарядное устройство Aurora START 55 BLUE 00014947
      Пуско-зарядное устройство Aurora START 55 BLUE 00014947
      Пуско-зарядное устройство Aurora START 55 BLUE 00014947
      Пуско-зарядное устройство Aurora START 55 BLUE 00014947

      Пуско-зарядное устройство Aurora START 55 BLUE 00014947

      9 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 11 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011064
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
      		7000
      Макс. ток заряда, А
      		40
      Предпусковая (форсированная) зарядка
      		Нет
      Для грузового автомобиля
      		Нет
      Все характеристики
      9 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 11 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Пуско-зарядное устройство Aurora START 55 BLUE 14947 обладает практичной формой и выполнен согласно требованиям безопасности. Устройство оснащено корпусом с перфорацией, что исключает перегрев при длительной работе. Зарядка проводится только через сеть 220 В. Встроенные системы защиты позволяют сохранить работоспособность устройства даже при неправильной полярной или перегрузках. На лицевой стороне расположена панель управления, которая включает в себя индикацию силы тока, а также несколько переключателей, в том числе и между режимами 12/24 В. Сравнительно небольшой вес - значительное преимущество, что позволяет постоянно держать ПЗУ в машине. Для контроля работы имеется специальный таймер, который просигнализирует о завершении зарядки. Для контроля работы ПЗУ Aurora START 55 BLUE 14947 имеется стрелочный индикатор силы тока.

        Преимущества

        • Выбор режима: зарядка, быстрая зарядка (BOOST), пуск
        • Индикатор тока зарядки и пуска
        • Защита от перегрузок и неправильной полярности
        • Таймер режима зарядки
        • Современный дизайн, ударопрочный пластик, «карман» для проводов