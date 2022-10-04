Пуско-зарядное устройство Aurora START 55 BLUE 00014947
Характеристики
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Производитель
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Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
|7000
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Макс. ток заряда, А
|40
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Предпусковая (форсированная) зарядка
|Нет
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Для грузового автомобиля
|Нет
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Пуско-зарядное устройство Aurora START 55 BLUE 14947 обладает практичной формой и выполнен согласно требованиям безопасности. Устройство оснащено корпусом с перфорацией, что исключает перегрев при длительной работе. Зарядка проводится только через сеть 220 В. Встроенные системы защиты позволяют сохранить работоспособность устройства даже при неправильной полярной или перегрузках. На лицевой стороне расположена панель управления, которая включает в себя индикацию силы тока, а также несколько переключателей, в том числе и между режимами 12/24 В. Сравнительно небольшой вес - значительное преимущество, что позволяет постоянно держать ПЗУ в машине. Для контроля работы имеется специальный таймер, который просигнализирует о завершении зарядки. Для контроля работы ПЗУ Aurora START 55 BLUE 14947 имеется стрелочный индикатор силы тока.
Преимущества
- Выбор режима: зарядка, быстрая зарядка (BOOST), пуск
- Индикатор тока зарядки и пуска
- Защита от перегрузок и неправильной полярности
- Таймер режима зарядки
- Современный дизайн, ударопрочный пластик, «карман» для проводов