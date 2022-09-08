Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40 КОМПРЕССОР со встроенным компрессором предназначен для разделки любых токопроводящих материалов: углеродистые стали, нержавеющие и оцинкованные стали, алюминий, медь и пр. Джет выполняет резку высокого качества и с высокой скоростью. Рабочая толщина реза конструкционной стали до 10мм. Высокочастотный поджиг дуги обеспечивает плавный и качественный старт. Установленный на аппарате компрессор позволяет обойтись без внешнего источника воздуха и сэкономить на покупке дополнительного оборудования. Имеет возможность, в случае необходимости, подключить к аппарату внешний компрессор. Данная особенность будет полезна при больших объёмах работы, при резке металла внушительной толщины, либо при работе в условиях низких температур для того, чтобы избежать образования конденсата.

Преимущества