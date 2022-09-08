Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40 КОМПРЕССОР со встроенным компрессором
Арт. О00000041745
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|440х222х454
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Частота, Гц
|50
- Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40 КОМПРЕССОР со встроенным компрессором предназначен для разделки любых токопроводящих материалов: углеродистые стали, нержавеющие и оцинкованные стали, алюминий, медь и пр. Джет выполняет резку высокого качества и с высокой скоростью. Рабочая толщина реза конструкционной стали до 10мм. Высокочастотный поджиг дуги обеспечивает плавный и качественный старт. Установленный на аппарате компрессор позволяет обойтись без внешнего источника воздуха и сэкономить на покупке дополнительного оборудования. Имеет возможность, в случае необходимости, подключить к аппарату внешний компрессор. Данная особенность будет полезна при больших объёмах работы, при резке металла внушительной толщины, либо при работе в условиях низких температур для того, чтобы избежать образования конденсата.
Преимущества
- Встроенный компрессор (150л/мин)
- Контактный поджиг дуги с высокочастотным управлением
- Качественный тонкий рез и прекрасная скорость работы
- Отсутствие деформации и коробления металла
- Портативный и энергосберегающий
- Передовая инверторная технология IGBT