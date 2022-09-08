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Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40 КОМПРЕССОР со встроенным компрессором
4.0
1
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Аппараты плазменной резки
    Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40 КОМПРЕССОР со встроенным компрессором
    Арт. О00000041745
    4.0
    1
    Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40 КОМПРЕССОР со встроенным компрессором
    Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40 КОМПРЕССОР со встроенным компрессором
    Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40 КОМПРЕССОР со встроенным компрессором
    Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40 КОМПРЕССОР со встроенным компрессором
      Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40 КОМПРЕССОР со встроенным компрессором
      Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40 КОМПРЕССОР со встроенным компрессором
      Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40 КОМПРЕССОР со встроенным компрессором
      Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40 КОМПРЕССОР со встроенным компрессором

      Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40 КОМПРЕССОР со встроенным компрессором

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000041745
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Аврора
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		440х222х454
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40 КОМПРЕССОР со встроенным компрессором предназначен для разделки любых токопроводящих материалов: углеродистые стали, нержавеющие и оцинкованные стали, алюминий, медь и пр. Джет выполняет резку высокого качества и с высокой скоростью. Рабочая толщина реза конструкционной стали до 10мм. Высокочастотный поджиг дуги обеспечивает плавный и качественный старт. Установленный на аппарате компрессор позволяет обойтись без внешнего источника воздуха и сэкономить на покупке дополнительного оборудования. Имеет возможность, в случае необходимости, подключить к аппарату внешний компрессор. Данная особенность будет полезна при больших объёмах работы, при резке металла внушительной толщины, либо при работе в условиях низких температур для того, чтобы избежать образования конденсата.

        Преимущества

        • Встроенный компрессор (150л/мин)
        • Контактный поджиг дуги с высокочастотным управлением
        • Качественный тонкий рез и прекрасная скорость работы
        • Отсутствие деформации и коробления металла
        • Портативный и энергосберегающий
        • Передовая инверторная технология IGBT