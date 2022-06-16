Преимущества

Регулируемый Форсаж дуги (FORCE ARC)



Антиприлипание (ANTI STICK)



Горячий старт (HOT START)



Отключаемая функция VRD, обеспечивает безопасность сварщика во время работы в сложных условиях повышенной влажности или замкнутого пространства.

Возможность LIFT TIG DC сварки

Пониженное образование брызг

Надежные быстросъемные соединения сварочных кабелей 50 MMQ

Стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети до 160 Вольт

Возможность подключения через удлинитель до 50-100 метров при правильно подобранном сечении кабеля

Высокая производительность на максимальных токах, стабильная работа с электродом 4-5 мм

Автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока

Современная технология инверторного блока на базе IGBT

Сварочные аксессуры в стандартной комплектации

Сварочный инвертор АВРОРА Орион 200.3 24329 предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом и аргонодуговой сварки с контактным поджигом дуги. Сварочный инвертор Аврора Орион 200.3 применяется для сварки углеродистой стали, нержавеющей стали и различных сплавов, для проведения строительных, ремонтных и монтажных работ. Высокая мощность аппаратов обеспечивает сильную и стабильную дугу.