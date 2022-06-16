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Сварочный инвертор Аврора Орион 200.3
Арт. О00000012464
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
|
Макс. мощность, кВт
|6.7
|
Макс. сварочный ток MMA, А
|200
|
Напряжение сети, В
|220
|
Мин. сварочный ток MMA, А
|20
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- Сварочный инвертор АВРОРА Орион 200.3 24329 предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом и аргонодуговой сварки с контактным поджигом дуги. Сварочный инвертор Аврора Орион 200.3 применяется для сварки углеродистой стали, нержавеющей стали и различных сплавов, для проведения строительных, ремонтных и монтажных работ. Высокая мощность аппаратов обеспечивает сильную и стабильную дугу.
Преимущества
- Регулируемый Форсаж дуги (FORCE ARC)
- Антиприлипание (ANTI STICK)
- Горячий старт (HOT START)
- Отключаемая функция VRD, обеспечивает безопасность сварщика во время работы в сложных условиях повышенной влажности или замкнутого пространства.
- Возможность LIFT TIG DC сварки
- Пониженное образование брызг
- Надежные быстросъемные соединения сварочных кабелей 50 MMQ
- Стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети до 160 Вольт
- Возможность подключения через удлинитель до 50-100 метров при правильно подобранном сечении кабеля
- Высокая производительность на максимальных токах, стабильная работа с электродом 4-5 мм
- Автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока
- Современная технология инверторного блока на базе IGBT
- Сварочные аксессуры в стандартной комплектации
- Регулируемый Форсаж дуги (FORCE ARC)