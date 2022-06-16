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Сварочный инвертор Аврора Орион 200.3
5.0
2
14 300 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Аврора Орион 200.3
Арт. О00000012464
5.0
2
Сварочный инвертор Аврора Орион 200.3
Сварочный инвертор Аврора Орион 200.3
Сварочный инвертор Аврора Орион 200.3
Сварочный инвертор Аврора Орион 200.3
Сварочный инвертор Аврора Орион 200.3
Сварочный инвертор Аврора Орион 200.3
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Аврора Орион 200.3
Сварочный инвертор Аврора Орион 200.3
Сварочный инвертор Аврора Орион 200.3
Сварочный инвертор Аврора Орион 200.3
Сварочный инвертор Аврора Орион 200.3
Сварочный инвертор Аврора Орион 200.3

Сварочный инвертор Аврора Орион 200.3

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14 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000012464
5.0
2

Характеристики

Производитель
Aurora
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Макс. мощность, кВт
6.7
Макс. сварочный ток MMA, А
200
Напряжение сети, В
220
Мин. сварочный ток MMA, А
20
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
14 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Сварочный инвертор АВРОРА Орион 200.3 24329 предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом и аргонодуговой сварки с контактным поджигом дуги. Сварочный инвертор Аврора Орион 200.3 применяется для сварки углеродистой стали, нержавеющей стали и различных сплавов, для проведения строительных, ремонтных и монтажных работ. Высокая мощность аппаратов обеспечивает сильную и стабильную дугу.

    Преимущества

    • Регулируемый Форсаж дуги (FORCE ARC)
    • Антиприлипание (ANTI STICK)
    • Горячий старт (HOT START) 
    • Отключаемая функция VRD, обеспечивает безопасность сварщика во время работы в сложных условиях повышенной влажности или замкнутого пространства. 
    • Возможность LIFT TIG DC сварки 
    • Пониженное образование брызг
    • Надежные быстросъемные соединения сварочных кабелей 50 MMQ
    • Стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети до 160 Вольт
    • Возможность подключения через удлинитель до 50-100 метров при правильно подобранном сечении кабеля
    • Высокая производительность на максимальных токах, стабильная работа с электродом 4-5 мм
    • Автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока
    • Современная технология инверторного блока на базе IGBT
    • Сварочные аксессуры в стандартной комплектации