Преимущества

Имеет высокие рабочие характеристики

Небольшие размеры и вес

Горячий старт (HOT START) - автоматически увеличивает сварочный ток в момент касания электродом свариваемой поверхности, что позволяет быстро зажечь дугу и начать сварку

Антиприлипание (ANTI STICK) – автоматическое снижение сварочного тока при залипании электрода позволяет отделить и сохранить электрод, не прокаливая его

Форсаж дуги (FORCE ARC) – автоматическое увеличение сварочного тока во время сварки в момент отделения капли металла от электрода, снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;

Защита от перегрева

Предназначен для работы в сетях с большим диапазоном питающего напряжения

Сварочный инвертор Аврора Вектор 2200 (27122) предназначен для ручной дуговой сварки ММА покрытым электродом. Аппарат применяется при работе с нержавеющей и углеродистой сталью. Инвертор подходит для проведения монтажных и строительных работ. Благодаря малому весу отличается высокой мобильностью, пригодится для эксплуатации в условиях ограниченного пространства.