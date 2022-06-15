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Сварочный инвертор Аврора Вектор 2200
5.0
2
9 100 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Аврора Вектор 2200
    Арт. О00000012463
    5.0
    2
    Сварочный инвертор Аврора Вектор 2200
    Сварочный инвертор Аврора Вектор 2200
    Сварочный инвертор Аврора Вектор 2200
    Сварочный инвертор Аврора Вектор 2200
    Сварочный инвертор Аврора Вектор 2200
    Сварочный инвертор Аврора Вектор 2200
    Сварочный инвертор Аврора Вектор 2200
    Сварочный инвертор Аврора Вектор 2200
    Сварочный инвертор Аврора Вектор 2200
      Сварочный инвертор Аврора Вектор 2200
      Сварочный инвертор Аврора Вектор 2200
      Сварочный инвертор Аврора Вектор 2200
      Сварочный инвертор Аврора Вектор 2200
      Сварочный инвертор Аврора Вектор 2200
      Сварочный инвертор Аврора Вектор 2200
      Сварочный инвертор Аврора Вектор 2200
      Сварочный инвертор Аврора Вектор 2200
      Сварочный инвертор Аврора Вектор 2200

      Сварочный инвертор Аврора Вектор 2200

      9 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012463
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		220
      Напряжение сети, В
      		230
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      9 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Сварочный инвертор Аврора Вектор 2200 (27122) предназначен для ручной дуговой сварки ММА покрытым электродом. Аппарат применяется при работе с нержавеющей и углеродистой сталью. Инвертор подходит для проведения монтажных и строительных работ. Благодаря малому весу отличается высокой мобильностью, пригодится для эксплуатации в условиях ограниченного пространства.

        Преимущества

        • Имеет высокие рабочие характеристики
        • Небольшие размеры и вес
        • Горячий старт (HOT START) - автоматически увеличивает сварочный ток в момент касания электродом свариваемой поверхности, что позволяет быстро зажечь дугу и начать сварку
        • Антиприлипание (ANTI STICK) – автоматическое снижение сварочного тока при залипании электрода позволяет отделить и сохранить электрод, не прокаливая его
        • Форсаж дуги (FORCE ARC) – автоматическое увеличение сварочного тока во время сварки в момент отделения капли металла от электрода, снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;
        • Защита от перегрева
        • Предназначен для работы в сетях с большим диапазоном питающего напряжения