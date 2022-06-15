Сварочный инвертор Аврора Вектор 2200
Арт. О00000012463
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. сварочный ток MMA, А
|220
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Напряжение сети, В
|230
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
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- Сварочный инвертор Аврора Вектор 2200 (27122) предназначен для ручной дуговой сварки ММА покрытым электродом. Аппарат применяется при работе с нержавеющей и углеродистой сталью. Инвертор подходит для проведения монтажных и строительных работ. Благодаря малому весу отличается высокой мобильностью, пригодится для эксплуатации в условиях ограниченного пространства.
Преимущества
- Имеет высокие рабочие характеристики
- Небольшие размеры и вес
- Горячий старт (HOT START) - автоматически увеличивает сварочный ток в момент касания электродом свариваемой поверхности, что позволяет быстро зажечь дугу и начать сварку
- Антиприлипание (ANTI STICK) – автоматическое снижение сварочного тока при залипании электрода позволяет отделить и сохранить электрод, не прокаливая его
- Форсаж дуги (FORCE ARC) – автоматическое увеличение сварочного тока во время сварки в момент отделения капли металла от электрода, снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;
- Защита от перегрева
- Предназначен для работы в сетях с большим диапазоном питающего напряжения