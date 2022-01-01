Замша искусственная AVS в тубусе CH-4332A 43х32 см, без дисплея A80782S
Арт. X169751919
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|чистящие салфетки
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Вес, кг
|0.19
Замша искусственная AVS в тубусе CH-4332A - салфетка из многослойного армированного поливинилацетатного полотна с добавлением хлопка. Идеально моет, чистит, полностью высушивает. Устойчива к воздействию масла, топлива, очищающих жидкостей и имеет антибактериальную пропитку. Также рекомендована для домашнего использования для окон, зеркал, кафеля, хрома. Размер: 43х32 см.