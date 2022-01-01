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Замша искусственная AVS в тубусе CH-4332A 43х32 см, без дисплея A80782S
170 ₽
Салфетки для мытья салона автомобиля
    Замша искусственная AVS в тубусе CH-4332A 43х32 см, без дисплея A80782S
    Арт. X169751919
    Замша искусственная AVS в тубусе CH-4332A 43х32 см, без дисплея A80782S

      Замша искусственная AVS в тубусе CH-4332A 43х32 см, без дисплея A80782S

      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169751919

      Характеристики

      Производитель
      		AVS
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		чистящие салфетки
      Вес, кг
      		0.19
      Все характеристики
      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Замша искусственная AVS в тубусе CH-4332A - салфетка из многослойного армированного поливинилацетатного полотна с добавлением хлопка. Идеально моет, чистит, полностью высушивает. Устойчива к воздействию масла, топлива, очищающих жидкостей и имеет антибактериальную пропитку. Также рекомендована для домашнего использования для окон, зеркал, кафеля, хрома. Размер: 43х32 см.