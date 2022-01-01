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Ароматизатор AVS AFP-002 Fire Fresh (аром. Coffee Hot/Кофе) (бумажные)
Найти аналог
Комплектующие для авто
    Ароматизатор AVS AFP-002 Fire Fresh (аром. Coffee Hot/Кофе) (бумажные)
    Арт. X169751907
    Ароматизатор AVS AFP-002 Fire Fresh (аром. Coffee Hot/Кофе) (бумажные)
    Ароматизатор AVS AFP-002 Fire Fresh (аром. Coffee Hot/Кофе) (бумажные)
      Ароматизатор AVS AFP-002 Fire Fresh (аром. Coffee Hot/Кофе) (бумажные)
      Ароматизатор AVS AFP-002 Fire Fresh (аром. Coffee Hot/Кофе) (бумажные)

      Ароматизатор AVS AFP-002 Fire Fresh (аром. Coffee Hot/Кофе) (бумажные)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169751907

      Характеристики

      Производитель
      		AVS
      Тип
      		ароматизатор
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Неповторимый аромат кофе. Яркий и изысканный, нежный и дерзкий, мягкий и вдохновляющий — для каждого свой. Бодрящий аромат изящно переплетает ноты зёрен арабики и сливок. Этот классический парфюм подарит прекрасное начало дня и атмосферу уютного вечера. Создает приятный натуральный аромат в салоне автомобиля. Устраняет неприятные запахи и долгое время сохраняет свою стойкость. Композиция создана на основе оригинальных французских ароматов. При создании парфюмерной отдушки, парфюмеры комбинируют натуральные эфирные масла и душистые вещества с различными ароматами для получения более насыщенного запаха. Температурный режим: от - 20°С до + 35°С. Тип ароматизотора – бумажный, изготовлен из высококапиллярного картона.