Ароматизатор AVS MM-014 Double Stream (аром. Mint/Мята) (мини мембрана)

Описание товара:

Аромат свежести. Духи наполнены мятой и листьями зелёного чая. Мембранные ароматизаторы на дефлектор автомобиля. При включении вентиляции, салон наполняется свежим ароматом. В комплекте два ароматизатора, которые могут использоваться по отдельности, либо одновременно для получения более насыщенного аромата. На упаковку ароматизатора наклеен стикер с тестером аромата. Для тестирования аромата достаточно лишь потереть тестер и сделать свой выбор в пользу одного из имеющихся ароматов. Температурный режим - - 35°С до + 40°С. Объём – 2.5 мл.