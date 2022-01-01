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Набор для ремонта бескамерных шин AVS RK-110 (8 предм.)
Найти аналог
Комплектующие для авто
    Набор для ремонта бескамерных шин AVS RK-110 (8 предм.)
    Арт. X169751930
    Набор для ремонта бескамерных шин AVS RK-110 (8 предм.)

      Набор для ремонта бескамерных шин AVS RK-110 (8 предм.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169751930

      Характеристики

      Производитель
      		AVS
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Незаменимый набор для современных автомобилистов. Позволяет устранить прокол бескамерной шины и продолжить поездку. Если диаметр отверстия не превышает 6 мм. вам не потребуется ехать в мастерскую — исправить ситуацию можно даже на обочине. Для устранения прокола вам нет необходимости демонтировать покрышку.

        Преимущества:

        • Материал шила: сталь, ПВХ;
        • Материал жгута: резина;
        • Длина жгута: 10,5 см;
        • Состав клея: 70% органический растворитель, 25% каучук, 5% смола;
        • Объем клея: 12 мл.

        Комплектация:

        • Спиральное шило;
        • Игла аппликатор;
        • Клей-активатор;
        • Эластичнные жгуты (сырая резина)-5 шт.