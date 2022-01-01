Набор для ремонта бескамерных шин AVS RK-110 (8 предм.)
Описание товара:
Незаменимый набор для современных автомобилистов. Позволяет устранить прокол бескамерной шины и продолжить поездку. Если диаметр отверстия не превышает 6 мм. вам не потребуется ехать в мастерскую — исправить ситуацию можно даже на обочине. Для устранения прокола вам нет необходимости демонтировать покрышку.
Преимущества:
- Материал шила: сталь, ПВХ;
- Материал жгута: резина;
- Длина жгута: 10,5 см;
- Состав клея: 70% органический растворитель, 25% каучук, 5% смола;
- Объем клея: 12 мл.
Комплектация:
- Спиральное шило;
- Игла аппликатор;
- Клей-активатор;
- Эластичнные жгуты (сырая резина)-5 шт.