Набор для ремонта бескамерных шин AVS RK-110 (8 предм.)

Описание товара:

Незаменимый набор для современных автомобилистов. Позволяет устранить прокол бескамерной шины и продолжить поездку. Если диаметр отверстия не превышает 6 мм. вам не потребуется ехать в мастерскую — исправить ситуацию можно даже на обочине. Для устранения прокола вам нет необходимости демонтировать покрышку.

Преимущества:

Материал шила: сталь, ПВХ;

Материал жгута: резина;

Длина жгута: 10,5 см;

Состав клея: 70% органический растворитель, 25% каучук, 5% смола;

Объем клея: 12 мл.

Комплектация: