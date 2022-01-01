Переносной светильник AVS CD607A 60LED 220/12В (акб)
Описание товара:
Светильники (фонари) AVS Light - это надёжные и проверенные помощники на работе, в поездке, на отдыхе и дома. В фонарях использованы светодиоды длительного свечения. Светодиодные светильники имеют значительные преимущества по сравнению с традиционными видами освещения и подсветки: сверхъяркие светодиоды 13000 MCD, безотказная работа при температурах окружающей среды от -60 до +60С, низкое энергопотребление, коэффициент использования светового потока близок к 100%
Преимущества:
- Количество светодиодов: 60 шт.;
- Питание: от встроенного аккумулятора;
- Время зарядки: 2-3 часа;
- Время автономной работы: до 7 часов;
- Срок службы: до 100000 часов;
- Крепление: крючок, магнит с поворотом на 360;
- Стильный современный дизайн;
- Ударопрочный корпус.
Комплектация:
- Светильник, 1 шт.;
- Зарядное устройство 12В, 1 шт.