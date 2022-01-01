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Переносной светильник AVS CD607A 60LED 220/12В (акб)
1 680 ₽
Комплектующие для авто
    Переносной светильник AVS CD607A 60LED 220/12В (акб)
    Арт. X169751937
    Переносной светильник AVS CD607A 60LED 220/12В (акб)

      Переносной светильник AVS CD607A 60LED 220/12В (акб)

      1 680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169751937

      Характеристики

      Производитель
      		AVS
      Все характеристики
      1 680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Светильники (фонари) AVS Light - это надёжные и проверенные помощники на работе, в поездке, на отдыхе и дома. В фонарях использованы светодиоды длительного свечения. Светодиодные светильники имеют значительные преимущества по сравнению с традиционными видами освещения и подсветки: сверхъяркие светодиоды 13000 MCD, безотказная работа при температурах окружающей среды от -60 до +60С, низкое энергопотребление, коэффициент использования светового потока близок к 100%

        Преимущества:

        • Количество светодиодов: 60 шт.;
        • Питание: от встроенного аккумулятора;
        • Время зарядки: 2-3 часа;
        • Время автономной работы: до 7 часов;
        • Срок службы: до 100000 часов;
        • Крепление: крючок, магнит с поворотом на 360;
        • Стильный современный дизайн;
        • Ударопрочный корпус.

        Комплектация:

        • Светильник, 1 шт.;
        • Зарядное устройство 12В, 1 шт.