Переносной светильник AVS CD607A 60LED 220/12В (акб)

Описание товара:

Светильники (фонари) AVS Light - это надёжные и проверенные помощники на работе, в поездке, на отдыхе и дома. В фонарях использованы светодиоды длительного свечения. Светодиодные светильники имеют значительные преимущества по сравнению с традиционными видами освещения и подсветки: сверхъяркие светодиоды 13000 MCD, безотказная работа при температурах окружающей среды от -60 до +60С, низкое энергопотребление, коэффициент использования светового потока близок к 100%

Преимущества:

Количество светодиодов: 60 шт.;

Питание: от встроенного аккумулятора;

Время зарядки: 2-3 часа;

Время автономной работы: до 7 часов;

Срок службы: до 100000 часов;

Крепление: крючок, магнит с поворотом на 360;

Стильный современный дизайн;

Ударопрочный корпус.

Комплектация: