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Противоскользящий коврик AVS NANO NP-002 (15*9 см) прозрачный
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Комплектующие для авто
    Противоскользящий коврик AVS NANO NP-002 (15*9 см) прозрачный
    Арт. X169751940
    Противоскользящий коврик AVS NANO NP-002 (15*9 см) прозрачный

      Противоскользящий коврик AVS NANO NP-002 (15*9 см) прозрачный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169751940

      Характеристики

      Производитель
      		AVS
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Противоскользящий коврик надежно удерживает небольшие предметы на приборной панели автомобиля. Препятствует соскальзыванию предметов при изменении скорости автомобиля или при их расположении на наклонной поверхности. Фиксирует объекты на поверхностях с углом наклона 60°-90°. Стильный и удобный, прост в установке и использовании. Коврик размещается без использования каких-либо клеящих средств. Устойчив к температурным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Сохраняет свои свойства в жару и холод. Не липкий, не собирает пыль и грязь. В случае загрязнения достаточно просто промыть водой.