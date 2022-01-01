AVS NANO NP-002 Противоскользящий коврик (15*9 см) чёрный

Описание товара:

Противоскользящий коврик надежно удерживает небольшие предметы на приборной панели автомобиля. Препятствует соскальзыванию предметов при изменении скорости автомобиля или при их расположении на наклонной поверхности. Фиксирует объекты на поверхностях с углом наклона 60°-90°. Стильный и удобный, прост в установке и использовании. Коврик размещается без использования каких-либо клеящих средств. Устойчив к температурным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Сохраняет свои свойства в жару и холод. Не липкий, не собирает пыль и грязь. В случае загрязнения достаточно просто промыть водой.