Ароматизатор AVS AFP-003 Fire Fresh (аром. Bubble gum/Бабл Гам) (бумажные)

Описание товара:

Аромат Bubble Gum — один из самых популярных и узнаваемых. Это классический вкус жевательной резинки, которую мы любим ещё с детства. Этот парфюм дарит нам яркие эмоции, поднимает настроение своими приятными нотками фруктов и ягод. Аромат Bubble Gum является сладким и вкусным, и отличается стойкостью и насыщенностью. Создает приятный натуральный аромат в салоне автомобиля. Устраняет неприятные запахи и долгое время сохраняет свою стойкость. Композиция создана на основе оригинальных французских ароматов. При создании парфюмерной отдушки, парфюмеры комбинируют натуральные эфирные масла и душистые вещества с различными ароматами для получения более насыщенного запаха. Способ установки – подвесной. Изготовлен из высококапиллярного картона. Температурный режим: от - 20°С до + 35°С.