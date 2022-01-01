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Ароматизатор AVS AFP-004 Fire Fresh (аром. Ocean Hot/Океанский бриз) (бумажные)
80 ₽
Комплектующие для авто
    Ароматизатор AVS AFP-004 Fire Fresh (аром. Ocean Hot/Океанский бриз) (бумажные)
    Арт. X169751909
    Ароматизатор AVS AFP-004 Fire Fresh (аром. Ocean Hot/Океанский бриз) (бумажные)
    Ароматизатор AVS AFP-004 Fire Fresh (аром. Ocean Hot/Океанский бриз) (бумажные)
      Ароматизатор AVS AFP-004 Fire Fresh (аром. Ocean Hot/Океанский бриз) (бумажные)
      Ароматизатор AVS AFP-004 Fire Fresh (аром. Ocean Hot/Океанский бриз) (бумажные)

      Ароматизатор AVS AFP-004 Fire Fresh (аром. Ocean Hot/Океанский бриз) (бумажные)

      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169751909

      Характеристики

      Производитель
      		AVS
      Тип
      		ароматизатор
      Все характеристики
      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Аромат океанского бриза наполняет ощущением чистоты и свежести природной стихии, заряжает безграничной энергией и силой океана. Духи наполнены ароматом свежести, с нотами зелёной травы и цветочных оттенков, и завершают всю композицию ноты кедрового дерева. Создает приятный натуральный аромат в салоне автомобиля. Устраняет неприятные запахи и долгое время сохраняет свою стойкость. Композиция создана на основе оригинальных французских ароматов. При создании парфюмерной отдушки, парфюмеры комбинируют натуральные эфирные масла и душистые вещества с различными ароматами для получения более насыщенного запаха Способ установки – подвесной. Температурный режим: от - 20°С до + 35°С. Изготовлен из высококапиллярного картона.