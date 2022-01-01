Ароматизатор AVS AFP-004 Fire Fresh (аром. Ocean Hot/Океанский бриз) (бумажные)

Описание товара:

Аромат океанского бриза наполняет ощущением чистоты и свежести природной стихии, заряжает безграничной энергией и силой океана. Духи наполнены ароматом свежести, с нотами зелёной травы и цветочных оттенков, и завершают всю композицию ноты кедрового дерева. Создает приятный натуральный аромат в салоне автомобиля. Устраняет неприятные запахи и долгое время сохраняет свою стойкость. Композиция создана на основе оригинальных французских ароматов. При создании парфюмерной отдушки, парфюмеры комбинируют натуральные эфирные масла и душистые вещества с различными ароматами для получения более насыщенного запаха Способ установки – подвесной. Температурный режим: от - 20°С до + 35°С. Изготовлен из высококапиллярного картона.