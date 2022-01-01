Ароматизатор AVS AFP-010 Fire Fresh (аром. Apple Hot/Яблоко) (бумажные)

Описание товара: Аромат летней природы. Духи наполнены ароматом домашних зелёных яблок. Создает приятный натуральный аромат в салоне автомобиля. Устраняет неприятные запахи и долгое время сохраняет свою стойкость. Композиция создана на основе оригинальных французских ароматов. При создании парфюмерной отдушки, парфюмеры комбинируют натуральные эфирные масла и душистые вещества с различными ароматами для получения более насыщенного запаха. Способ установки – подвесной. Температурный режим: от - 20°С до + 35°С. Изготовлен из высококапиллярного картона.