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Ароматизатор AVS AFP-010 Fire Fresh (аром. Apple Hot/Яблоко) (бумажные)
Найти аналог
Комплектующие для авто
    Ароматизатор AVS AFP-010 Fire Fresh (аром. Apple Hot/Яблоко) (бумажные)
    Арт. X169751911
    Ароматизатор AVS AFP-010 Fire Fresh (аром. Apple Hot/Яблоко) (бумажные)
    Ароматизатор AVS AFP-010 Fire Fresh (аром. Apple Hot/Яблоко) (бумажные)
      Ароматизатор AVS AFP-010 Fire Fresh (аром. Apple Hot/Яблоко) (бумажные)
      Ароматизатор AVS AFP-010 Fire Fresh (аром. Apple Hot/Яблоко) (бумажные)

      Ароматизатор AVS AFP-010 Fire Fresh (аром. Apple Hot/Яблоко) (бумажные)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169751911

      Характеристики

      Производитель
      		AVS
      Тип
      		ароматизатор
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Аромат летней природы. Духи наполнены ароматом домашних зелёных яблок. Создает приятный натуральный аромат в салоне автомобиля. Устраняет неприятные запахи и долгое время сохраняет свою стойкость. Композиция создана на основе оригинальных французских ароматов. При создании парфюмерной отдушки, парфюмеры комбинируют натуральные эфирные масла и душистые вещества с различными ароматами для получения более насыщенного запаха. Способ установки – подвесной. Температурный режим: от - 20°С до + 35°С. Изготовлен из высококапиллярного картона.