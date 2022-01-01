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Разветвитель прикуривателя AVS CS301 12/24 (на 3 выхода)
380 ₽
Комплектующие для авто
    Разветвитель прикуривателя AVS CS301 12/24 (на 3 выхода)
    Арт. X169751945
    Разветвитель прикуривателя AVS CS301 12/24 (на 3 выхода)

      Разветвитель прикуривателя AVS CS301 12/24 (на 3 выхода)

      380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169751945

      Характеристики

      Производитель
      		AVS
      Тип
      		разветвитель прикуривателя
      Все характеристики
      380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Разветвитель позволяет подключать до 3-х устройств одновременно в разъем прикуривателя через 3 собственных разъема прикуривателя. Крепкое надежное устройство в корпусе из огнестойкого пластика. Защита от короткого замыкания и перепадов напряжения. Возможность установки в любой части автомобиля, благодаря проводу длиной 2 метра. Работа в сетях с номинальным напряжением 12В и 24В. Универсален для любых автомобилей.

        Преимущества:

        • Питание: 12/24 В;
        • Мощность: 120 Вт;
        • Максимальный выходной ток: 10 А;
        • Защита от короткого замыкания;
        • Количество гнезд: 3;
        • Длина провода: 2 м;
        • Светодиодный индикатор сети;
        • Плавкий предохранитель в корпусе штекера.

        Комплектация:

        • Разветвитель;
        • Предохранитель.