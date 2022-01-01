Разветвитель прикуривателя AVS CS301 12/24 (на 3 выхода)
Описание товара:
Разветвитель позволяет подключать до 3-х устройств одновременно в разъем прикуривателя через 3 собственных разъема прикуривателя. Крепкое надежное устройство в корпусе из огнестойкого пластика. Защита от короткого замыкания и перепадов напряжения. Возможность установки в любой части автомобиля, благодаря проводу длиной 2 метра. Работа в сетях с номинальным напряжением 12В и 24В. Универсален для любых автомобилей.
Преимущества:
- Питание: 12/24 В;
- Мощность: 120 Вт;
- Максимальный выходной ток: 10 А;
- Защита от короткого замыкания;
- Количество гнезд: 3;
- Длина провода: 2 м;
- Светодиодный индикатор сети;
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера.
Комплектация:
- Разветвитель;
- Предохранитель.