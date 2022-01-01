Разветвитель прикуривателя AVS CS314U 12/24 (на 3 выхода+USB)

Описание товара:

Разветвитель позволяет подключать до 4-х устройств одновременно в разъем прикуривателя через 3 собственных разъема прикуривателя и USB порт. Крепкое надежное устройство в корпусе из огнестойкого пластика. Защита от короткого замыкания и перепадов напряжения. Возможность установки в любой части автомобиля, благодаря проводу длиной 1 метр. Работа в сетях с номинальным напряжением 12В и 24В. Универсален для любых автомобилей.

Преимущества:

Защита от короткого замыкания;

Количество гнезд: 3;

USB порт: 1;

Выходной ток USB порта: 1000 мА;

Светодиодный индикатор сети;

Плавкий предохранитель в корпусе штекера.

Комплектация: