Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Разветвитель прикуривателя AVS CS314U 12/24 (на 3 выхода+USB)
Найти аналог
Комплектующие для авто
    Разветвитель прикуривателя AVS CS314U 12/24 (на 3 выхода+USB)
    Арт. X169751946
    Разветвитель прикуривателя AVS CS314U 12/24 (на 3 выхода+USB)
    Разветвитель прикуривателя AVS CS314U 12/24 (на 3 выхода+USB)
    Разветвитель прикуривателя AVS CS314U 12/24 (на 3 выхода+USB)
      Разветвитель прикуривателя AVS CS314U 12/24 (на 3 выхода+USB)
      Разветвитель прикуривателя AVS CS314U 12/24 (на 3 выхода+USB)
      Разветвитель прикуривателя AVS CS314U 12/24 (на 3 выхода+USB)

      Разветвитель прикуривателя AVS CS314U 12/24 (на 3 выхода+USB)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169751946

      Характеристики

      Производитель
      		AVS
      Тип
      		разветвитель прикуривателя
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Разветвитель позволяет подключать до 4-х устройств одновременно в разъем прикуривателя через 3 собственных разъема прикуривателя и USB порт. Крепкое надежное устройство в корпусе из огнестойкого пластика. Защита от короткого замыкания и перепадов напряжения. Возможность установки в любой части автомобиля, благодаря проводу длиной 1 метр. Работа в сетях с номинальным напряжением 12В и 24В. Универсален для любых автомобилей.

        Преимущества:

        • Защита от короткого замыкания;
        • Количество гнезд: 3;
        • USB порт: 1;
        • Выходной ток USB порта: 1000 мА;
        • Светодиодный индикатор сети;
        • Плавкий предохранитель в корпусе штекера.

        Комплектация:

        • Разветвитель;
        • Предохранитель.