Размораживатель замков с силиконом AVS AVK-124, аэрозоль 50 мл





Размораживатель замков с силиконом AVS AVK-124 - эффективное средство для размораживания замков всех систем: автомобильных (дверей, багажника), висячих, врезных и пр. Вытесняет влагу, предотвращая повторное примерзание. Входящий в состав силикон смазывает личинку замка, защищает от коррозии.