Размораживатель замков с силиконом AVS AVK-124, аэрозоль 50 мл
Арт. О00000007744
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|размораживатель замков
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Объем, л
|0.05
- Размораживатель замков с силиконом AVS AVK-124 - эффективное средство для размораживания замков всех систем: автомобильных (дверей, багажника), висячих, врезных и пр. Вытесняет влагу, предотвращая повторное примерзание. Входящий в состав силикон смазывает личинку замка, защищает от коррозии.