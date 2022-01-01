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Размораживатель замков с силиконом AVS AVK-124, аэрозоль 50 мл
140 ₽
Очистители
    Размораживатель замков с силиконом AVS AVK-124, аэрозоль 50 мл
    Арт. О00000007744
    Размораживатель замков с силиконом AVS AVK-124, аэрозоль 50 мл

      Размораживатель замков с силиконом AVS AVK-124, аэрозоль 50 мл

      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007744

      Характеристики

      Производитель
      		AVS
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		размораживатель замков
      Объем, л
      		0.05
      Все характеристики
      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Размораживатель замков с силиконом AVS AVK-124 - эффективное средство для размораживания замков всех систем: автомобильных (дверей, багажника), висячих, врезных и пр. Вытесняет влагу, предотвращая повторное примерзание. Входящий в состав силикон смазывает личинку замка, защищает от коррозии.