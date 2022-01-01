Антиобледенитель AVS AVK-166, аэрозоль 210 мл





Антиобледенитель AVS AVK-166 - применяется для предотвращения обледенения автомобиля, значительно облегчает очистку автомобиля после снегопада и налипания льда. Легко наносится, эффективно удаляет лед, иней, снег и загрязнения. Безопасен для лакокрасочных покрытий, резиновых уплотнителей и пластиковых элементов отделки кузова. Может использоваться для размораживания автомобильных и бытовых замков всех типов.