Антиобледенитель AVS AVK-166, аэрозоль 210 мл
Арт. О00000007742
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|размораживатель стекол
|
Объем, л
|0.21
- Антиобледенитель AVS AVK-166 - применяется для предотвращения обледенения автомобиля, значительно облегчает очистку автомобиля после снегопада и налипания льда. Легко наносится, эффективно удаляет лед, иней, снег и загрязнения. Безопасен для лакокрасочных покрытий, резиновых уплотнителей и пластиковых элементов отделки кузова. Может использоваться для размораживания автомобильных и бытовых замков всех типов.