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Антиобледенитель AVS AVK-166, аэрозоль 210 мл
150 ₽
Очистители
    Антиобледенитель AVS AVK-166, аэрозоль 210 мл
    Арт. О00000007742
    Антиобледенитель AVS AVK-166, аэрозоль 210 мл

      Антиобледенитель AVS AVK-166, аэрозоль 210 мл

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007742

      Характеристики

      Производитель
      		AVS
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		размораживатель стекол
      Объем, л
      		0.21
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Антиобледенитель AVS AVK-166 - применяется для предотвращения обледенения автомобиля, значительно облегчает очистку автомобиля после снегопада и налипания льда. Легко наносится, эффективно удаляет лед, иней, снег и загрязнения. Безопасен для лакокрасочных покрытий, резиновых уплотнителей и пластиковых элементов отделки кузова. Может использоваться для размораживания автомобильных и бытовых замков всех типов.