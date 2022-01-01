Супер клей гелевый AVS AVK-172, 3 гр. - используют для моментального склеивания различных деталей. Продукт подходит для большинства материалов: кожа, дерево, резина, бумага, картон, металл, пластмасса. Гелеобразный состав не стекает при вертикальном нанесении. Cреднее время высыхания составляет 15-30 секунд.