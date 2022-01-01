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Супер клей гелевый AVS AVK-172, 3 гр.
35 ₽
Клей
    Супер клей гелевый AVS AVK-172, 3 гр.
    Арт. О00000009222
    Супер клей гелевый AVS AVK-172, 3 гр.

      Супер клей гелевый AVS AVK-172, 3 гр.

      35 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009222

      Характеристики

      Производитель
      		AVS
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		115х10х35
      Условия отверждения
      		испарение растворителя
      Все характеристики
      35 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Супер клей гелевый AVS AVK-172, 3 гр. - используют для моментального склеивания различных деталей. Продукт подходит для большинства материалов: кожа, дерево, резина, бумага, картон, металл, пластмасса. Гелеобразный состав не стекает при вертикальном нанесении. Cреднее время высыхания составляет 15-30 секунд.