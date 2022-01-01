Супер клей гелевый AVS AVK-172, 3 гр.
Арт. О00000009222
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|115х10х35
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Условия отверждения
|испарение растворителя
- Супер клей гелевый AVS AVK-172, 3 гр. - используют для моментального склеивания различных деталей. Продукт подходит для большинства материалов: кожа, дерево, резина, бумага, картон, металл, пластмасса. Гелеобразный состав не стекает при вертикальном нанесении. Cреднее время высыхания составляет 15-30 секунд.