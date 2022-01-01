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Автоматический выключатель IEK ВА 47-29 25А/1П
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Автоматические выключатели
    Автоматический выключатель IEK ВА 47-29 25А/1П
    Арт. X2790923
    Автоматический выключатель IEK ВА 47-29 25А/1П

      Автоматический выключатель IEK ВА 47-29 25А/1П

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X2790923

      Характеристики

      Производитель
      		IEK
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		7.5x1.8x8
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Автоматические выключатели ВА47-29 рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий.

        Преимущества

        • Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания
        • Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN
        • Наличие индикатора положения контактов
        • Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +50 °С