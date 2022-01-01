Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 40А/2П
Арт. X2790930
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Частота, Гц
|50
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Степень защиты
|IP 20
- Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Автоматические выключатели ВА47-29 рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий.
Преимущества
- Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания
- Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN
- Наличие индикатора положения контактов
- Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +50 °С