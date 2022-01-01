Автоматический выключатель IEK ВА47-29 50А/3П

Преимущества

Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания

Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN

Наличие индикатора положения контактов

Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +50 °С

Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Автоматические выключатели ВА47-29 рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий.