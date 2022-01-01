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Автоматический ленточнопильный станок Stalex BS-650GA
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Ленточные пилы по металлу
    Автоматический ленточнопильный станок Stalex BS-650GA
    Арт. stalex_18807
    Автоматический ленточнопильный станок Stalex BS-650GA

      Автоматический ленточнопильный станок Stalex BS-650GA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_18807

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Вес, кг
      		2020
      Высота стола, мм
      		900
      Размер пильной ленты, мм
      		41х1.3х5220
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		460
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Автоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб максимальным диаметром 460 мм и прямоугольной профильной заготовки 650x350 мм под углом 90°. На автоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – подвод заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок, предварительно настроив шкалу на дисплее необходимой длины получаемых заготовок и запустить цикл пиления кнопкой «Пуск». Особенности и преимущества:
        • Угол пиления заготовок 90°; 15°; 30°; 45°; 60°.
        • Поворот рамы происходит на угол кратный 1°, поворот производится автоматически от ЧПУ станка и выводится на дисплей. Рама станка поворачивается за счёт жёсткого поворотного механизма.
        • Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически.
        • Длина подачи заготовки контролируется автоматически c ЧПУ (СNC), движение происходит по линейным направляющим гарантирующим точность подачи.
        • ЧПУ станка строится на PLC контроллере, ориентированном на работу в промышленном производстве (через развитый ввод сигналов датчиков и вывод сигналов на исполнительные механизмы).
        • Макс. единичный ход подающих гидравлических тисков – 650мм
        • Станок управляется трёхфазным двигателем.
        • Станок оснащён серводвигателем для плавной регулировки скорость вращения полотна 23-95 м/мин.
        • Предохранительные концевики на кожухе маховика и на лезвии, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена.
        • Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.
        • Термозащита электродвигателя.
        • Высота от пола до основания тисков – 900мм.
        • Система смазки и охлаждения полотна + пистолет для смыва стружки.
        • Гидравлическая система регулирования усилия резания.
        • Автоматическое подъём рамы при завершении резки.
        В стандартную комплектацию входят:
        • Ленточнопильный станок.
        • Ленточнопильное полотно, установленное на станке.
        • Сенсорный экран управления на поворотной панели.
        • Гидравлические зажимные тиски.
        • Автоматический зажим и подача материала в зону резания, гидравлический привод с PLC контроллером.
        • Гидроцилиндр подъёма пильной рамы.
        • Регулировка подачи пильной рамы.
        • Лампа дополнительного освещения.
        • Механическое натяжение полотна.
        • Серводвигатель для плавной регулировки скорость вращения полотна 23-95 м/мин.
        • Система охлаждения режущего инструмента и заготовки.
        • Дисковая щётка для очистки полотна от стружки, приводимая в движение от движения шкива.
        • Пистолет для смыва стружки.
        • Прижимы для пакетной резки – на стационарные и подающие тиски.