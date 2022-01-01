Автоматический ленточнопильный станок Stalex BS-650GA

Угол пиления заготовок 90°; 15°; 30°; 45°; 60°.

Поворот рамы происходит на угол кратный 1°, поворот производится автоматически от ЧПУ станка и выводится на дисплей. Рама станка поворачивается за счёт жёсткого поворотного механизма.

Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически.

Длина подачи заготовки контролируется автоматически c ЧПУ (СNC), движение происходит по линейным направляющим гарантирующим точность подачи.

ЧПУ станка строится на PLC контроллере, ориентированном на работу в промышленном производстве (через развитый ввод сигналов датчиков и вывод сигналов на исполнительные механизмы).

Макс. единичный ход подающих гидравлических тисков – 650мм

Станок управляется трёхфазным двигателем.

Станок оснащён серводвигателем для плавной регулировки скорость вращения полотна 23-95 м/мин.

Предохранительные концевики на кожухе маховика и на лезвии, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена.

Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.

Термозащита электродвигателя.

Высота от пола до основания тисков – 900мм.

Система смазки и охлаждения полотна + пистолет для смыва стружки.

Гидравлическая система регулирования усилия резания.

Автоматическое подъём рамы при завершении резки.

Ленточнопильный станок.

Ленточнопильное полотно, установленное на станке.

Сенсорный экран управления на поворотной панели.

Гидравлические зажимные тиски.

Автоматический зажим и подача материала в зону резания, гидравлический привод с PLC контроллером.

Гидроцилиндр подъёма пильной рамы.

Регулировка подачи пильной рамы.

Лампа дополнительного освещения.

Механическое натяжение полотна.

Серводвигатель для плавной регулировки скорость вращения полотна 23-95 м/мин.

Система охлаждения режущего инструмента и заготовки.

Дисковая щётка для очистки полотна от стружки, приводимая в движение от движения шкива.

Пистолет для смыва стружки.

Прижимы для пакетной резки – на стационарные и подающие тиски.

Автоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб максимальным диаметром 460 мм и прямоугольной профильной заготовки 650x350 мм под углом 90°. На автоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – подвод заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок, предварительно настроив шкалу на дисплее необходимой длины получаемых заготовок и запустить цикл пиления кнопкой «Пуск». Особенности и преимущества:В стандартную комплектацию входят: