Автоматический ленточнопильный станок Stalex BS-650GA
Арт. stalex_18807
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|2020
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Высота стола, мм
|900
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Размер пильной ленты, мм
|41х1.3х5220
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Макс. диаметр заготовки, мм
|460
- Автоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб максимальным диаметром 460 мм и прямоугольной профильной заготовки 650x350 мм под углом 90°. На автоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – подвод заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок, предварительно настроив шкалу на дисплее необходимой длины получаемых заготовок и запустить цикл пиления кнопкой «Пуск». Особенности и преимущества:
- Угол пиления заготовок 90°; 15°; 30°; 45°; 60°.
- Поворот рамы происходит на угол кратный 1°, поворот производится автоматически от ЧПУ станка и выводится на дисплей. Рама станка поворачивается за счёт жёсткого поворотного механизма.
- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически.
- Длина подачи заготовки контролируется автоматически c ЧПУ (СNC), движение происходит по линейным направляющим гарантирующим точность подачи.
- ЧПУ станка строится на PLC контроллере, ориентированном на работу в промышленном производстве (через развитый ввод сигналов датчиков и вывод сигналов на исполнительные механизмы).
- Макс. единичный ход подающих гидравлических тисков – 650мм
- Станок управляется трёхфазным двигателем.
- Станок оснащён серводвигателем для плавной регулировки скорость вращения полотна 23-95 м/мин.
- Предохранительные концевики на кожухе маховика и на лезвии, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена.
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.
- Термозащита электродвигателя.
- Высота от пола до основания тисков – 900мм.
- Система смазки и охлаждения полотна + пистолет для смыва стружки.
- Гидравлическая система регулирования усилия резания.
- Автоматическое подъём рамы при завершении резки.
- Ленточнопильный станок.
- Ленточнопильное полотно, установленное на станке.
- Сенсорный экран управления на поворотной панели.
- Гидравлические зажимные тиски.
- Автоматический зажим и подача материала в зону резания, гидравлический привод с PLC контроллером.
- Гидроцилиндр подъёма пильной рамы.
- Регулировка подачи пильной рамы.
- Лампа дополнительного освещения.
- Механическое натяжение полотна.
- Серводвигатель для плавной регулировки скорость вращения полотна 23-95 м/мин.
- Система охлаждения режущего инструмента и заготовки.
- Дисковая щётка для очистки полотна от стружки, приводимая в движение от движения шкива.
- Пистолет для смыва стружки.
- Прижимы для пакетной резки – на стационарные и подающие тиски.