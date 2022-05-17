Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Автоматический стабилизатор напряжения Lenz Technic R500W
5.0
2
3 340 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Автоматический стабилизатор напряжения Lenz Technic R500W
    Арт. X183189
    5.0
    2
    Автоматический стабилизатор напряжения Lenz Technic R500W

      Автоматический стабилизатор напряжения Lenz Technic R500W

      3 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X183189
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Lenz Technic
      Страна производства
      		Китай
      Габариты, мм
      		194x155x122
      Защита от перегрева
      		Да
      Степень защиты
      		IP 20
      Все характеристики
      3 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Автоматический стабилизатор напряжения Lenz Technic R500W пригодится в сферах, где необходимо поддерживать бесперебойную подачу питания. Чаще всего его используют в административных и производственных учреждениях. Это мощный прибор, который предохраняет подключенное оборудование от скачков напряжения. Он прост в применении, оснащен удобным LCD-дисплеем, на котором отображаются необходимые параметры. Стабилизатор напряжения Lenz Technic R500W компактен и долговечен. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить стабилизатор Lenz Technic R500W с доставкой в любой город.

        Преимущества Lenz Technic R500W

        • Небольшие габариты
        • Четыре реле
        • Простота эксплуатации
        • Аварийное отключение
        • Функция выбора времени задержки включения
        • Защита от избыточных нагрузок
        • Предохранитель от перегрева
        • Широкий диапазон входного напряжения