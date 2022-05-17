Автоматический стабилизатор напряжения Lenz Technic R500W
Арт. X183189
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Габариты, мм
|194x155x122
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Защита от перегрева
|Да
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Степень защиты
|IP 20
- Автоматический стабилизатор напряжения Lenz Technic R500W пригодится в сферах, где необходимо поддерживать бесперебойную подачу питания. Чаще всего его используют в административных и производственных учреждениях. Это мощный прибор, который предохраняет подключенное оборудование от скачков напряжения. Он прост в применении, оснащен удобным LCD-дисплеем, на котором отображаются необходимые параметры. Стабилизатор напряжения Lenz Technic R500W компактен и долговечен. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить стабилизатор Lenz Technic R500W с доставкой в любой город.
Преимущества Lenz Technic R500W
- Небольшие габариты
- Четыре реле
- Простота эксплуатации
- Аварийное отключение
- Функция выбора времени задержки включения
- Защита от избыточных нагрузок
- Предохранитель от перегрева
- Широкий диапазон входного напряжения