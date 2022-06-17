Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Станция водоснабжения Вихрь АСВ-1200/50Н
5.0
2
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Вихрь АСВ-1200/50Н
    Арт. О00000013150
    5.0
    2
    Станция водоснабжения Вихрь АСВ-1200/50Н
    Станция водоснабжения Вихрь АСВ-1200/50Н
    Станция водоснабжения Вихрь АСВ-1200/50Н
    Станция водоснабжения Вихрь АСВ-1200/50Н
    Станция водоснабжения Вихрь АСВ-1200/50Н
    Станция водоснабжения Вихрь АСВ-1200/50Н
      Станция водоснабжения Вихрь АСВ-1200/50Н
      Станция водоснабжения Вихрь АСВ-1200/50Н
      Станция водоснабжения Вихрь АСВ-1200/50Н
      Станция водоснабжения Вихрь АСВ-1200/50Н
      Станция водоснабжения Вихрь АСВ-1200/50Н
      Станция водоснабжения Вихрь АСВ-1200/50Н

      Станция водоснабжения Вихрь АСВ-1200/50Н

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013150
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Да
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Автономная станция водоснабжения Вихрь АСВ-1200/50Н 68/1/11 с реле давления используется в быту для обеспечения водоснабжения до 4-х одновременно открытых точек.

        Преимущества

        • Вместительный гидроаккумулятор
        • Манометр
        • Реле давления для автоматического включения насоса
        • Подъем воды на высоту до 40 м
        • Ударопрочность Вихрь АСВ-1200/50Н 68/1/11
        • Высокое давление воды на выходе, благодаря встроенному эжектору и системе труб Вентури