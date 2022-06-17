Станция водоснабжения Вихрь АСВ-1200/50Н
Арт. О00000013150
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Да
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Автономная станция водоснабжения Вихрь АСВ-1200/50Н 68/1/11 с реле давления используется в быту для обеспечения водоснабжения до 4-х одновременно открытых точек.
Преимущества
- Вместительный гидроаккумулятор
- Манометр
- Реле давления для автоматического включения насоса
- Подъем воды на высоту до 40 м
- Ударопрочность Вихрь АСВ-1200/50Н 68/1/11
- Высокое давление воды на выходе, благодаря встроенному эжектору и системе труб Вентури