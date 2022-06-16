Насосная станция Вихрь АСВ-600/20Ч
Арт. О00000013216
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
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- Автономная станция водоснабжения Вихрь АСВ-800/20Ч 68/1/13 подойдет для перекачивания чистой воды, а также для организации водоснабжения в дачных домах. Для контроля уровня давления в системе предусмотрен манометр. Концентрация твердых частиц в перекачиваемой воде не должна превышать 150 г/м3. Предусмотрены специальные ножки для устойчивости насосной станции на любой поверхности.
Преимущества
- Реле давления для автоматического включения насоса
- Гидроаккумулятор 20 л
- Подача воды с глубины до 9 метров
- Подача 60 л/мин
- Манометр для контроля уровня давления в системе
- Устойчивость Вихрь АСВ-800/20Ч 68/1/13