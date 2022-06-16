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Насосная станция Вихрь АСВ-600/20Ч
5.0
2
9 790 ₽
Насосные станции водоснабжения
    Насосная станция Вихрь АСВ-600/20Ч
    Арт. О00000013216
    5.0
    2
    Насосная станция Вихрь АСВ-600/20Ч
    Насосная станция Вихрь АСВ-600/20Ч
    Насосная станция Вихрь АСВ-600/20Ч
    Насосная станция Вихрь АСВ-600/20Ч
    Насосная станция Вихрь АСВ-600/20Ч
    Насосная станция Вихрь АСВ-600/20Ч
    Насосная станция Вихрь АСВ-600/20Ч
      Насосная станция Вихрь АСВ-600/20Ч
      Насосная станция Вихрь АСВ-600/20Ч
      Насосная станция Вихрь АСВ-600/20Ч
      Насосная станция Вихрь АСВ-600/20Ч
      Насосная станция Вихрь АСВ-600/20Ч
      Насосная станция Вихрь АСВ-600/20Ч
      Насосная станция Вихрь АСВ-600/20Ч

      Насосная станция Вихрь АСВ-600/20Ч

      9 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013216
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      9 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Автономная станция водоснабжения Вихрь АСВ-800/20Ч 68/1/13 подойдет для перекачивания чистой воды, а также для организации водоснабжения в дачных домах. Для контроля уровня давления в системе предусмотрен манометр. Концентрация твердых частиц в перекачиваемой воде не должна превышать 150 г/м3. Предусмотрены специальные ножки для устойчивости насосной станции на любой поверхности.

        Преимущества

        • Реле давления для автоматического включения насоса
        • Гидроаккумулятор 20 л
        • Подача воды с глубины до 9 метров
        • Подача 60 л/мин
        • Манометр для контроля уровня давления в системе
        • Устойчивость Вихрь АСВ-800/20Ч 68/1/13