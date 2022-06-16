Насосная станция Вихрь АСВ-600/20Ч

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Преимущества

Автономная станция водоснабжения Вихрь АСВ-800/20Ч 68/1/13 подойдет для перекачивания чистой воды, а также для организации водоснабжения в дачных домах. Для контроля уровня давления в системе предусмотрен манометр. Концентрация твердых частиц в перекачиваемой воде не должна превышать 150 г/м. Предусмотрены специальные ножки для устойчивости насосной станции на любой поверхности.