Станция водоснабжения Вихрь АСВ-600/20Н
Арт. О00000013280
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насосная станция напорный ВИХРЬ АСВ-600/20Н предназначена для бесперебойного снабжения водой дач, коттеджей, ферм. Необходимое давление в системе водоснабжения поддерживается автоматически: система самостоятельно включается и выключается по мере расходования воды. Относится к моделям средней мощности, которая составляет 600 Вт. Обеспечивает хорошие показатели напора и подачи воды. Емкость гидроаккумулятора – 20 литров. Он позволяет аккумулировать воду под давлением и сглаживать гидроудары. Корпус выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает длительный срок эксплуатации без появления коррозийных процессов на его поверхности. Электродвигатель асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором. При сбое с подачей воды или при длительном использовании на максимальной нагрузке защитная автоматика обесточит насос.
Преимущества
- Гидроаккумулятор большого объёма
- Манометр для контроля уровня давления в системе
- Устойчивость Вихрь АСВ-600/20Н 68/1/14