Станция водоснабжения Вихрь АСВ-600/20Н

Преимущества

Гидроаккумулятор большого объёма

Манометр для контроля уровня давления в системе

Устойчивость Вихрь АСВ-600/20Н 68/1/14

Насосная станция напорный ВИХРЬ АСВ-600/20Н предназначена для бесперебойного снабжения водой дач, коттеджей, ферм. Необходимое давление в системе водоснабжения поддерживается автоматически: система самостоятельно включается и выключается по мере расходования воды. Относится к моделям средней мощности, которая составляет 600 Вт. Обеспечивает хорошие показатели напора и подачи воды. Емкость гидроаккумулятора – 20 литров. Он позволяет аккумулировать воду под давлением и сглаживать гидроудары. Корпус выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает длительный срок эксплуатации без появления коррозийных процессов на его поверхности. Электродвигатель асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором. При сбое с подачей воды или при длительном использовании на максимальной нагрузке защитная автоматика обесточит насос.