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Станция водоснабжения Вихрь АСВ-600/20Н
5.0
1
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Вихрь АСВ-600/20Н
    Арт. О00000013280
    5.0
    1
    Станция водоснабжения Вихрь АСВ-600/20Н
    Станция водоснабжения Вихрь АСВ-600/20Н
    Станция водоснабжения Вихрь АСВ-600/20Н
    Станция водоснабжения Вихрь АСВ-600/20Н
    Станция водоснабжения Вихрь АСВ-600/20Н
    Станция водоснабжения Вихрь АСВ-600/20Н
      Станция водоснабжения Вихрь АСВ-600/20Н
      Станция водоснабжения Вихрь АСВ-600/20Н
      Станция водоснабжения Вихрь АСВ-600/20Н
      Станция водоснабжения Вихрь АСВ-600/20Н
      Станция водоснабжения Вихрь АСВ-600/20Н
      Станция водоснабжения Вихрь АСВ-600/20Н

      Станция водоснабжения Вихрь АСВ-600/20Н

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013280
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насосная станция напорный ВИХРЬ АСВ-600/20Н предназначена для бесперебойного снабжения водой дач, коттеджей, ферм. Необходимое давление в системе водоснабжения поддерживается автоматически: система самостоятельно включается и выключается по мере расходования воды. Относится к моделям средней мощности, которая составляет 600 Вт. Обеспечивает хорошие показатели напора и подачи воды. Емкость гидроаккумулятора – 20 литров. Он позволяет аккумулировать воду под давлением и сглаживать гидроудары. Корпус выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает длительный срок эксплуатации без появления коррозийных процессов на его поверхности. Электродвигатель асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором. При сбое с подачей воды или при длительном использовании на максимальной нагрузке защитная автоматика обесточит насос.

        Преимущества

        • Гидроаккумулятор большого объёма
        • Манометр для контроля уровня давления в системе
        • Устойчивость Вихрь АСВ-600/20Н 68/1/14 