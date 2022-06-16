Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Автошампунь для бесконтактной мойки Huter
5.0
2
255 ₽
Автошампуни
    Автошампунь для бесконтактной мойки Huter
    Арт. О00000013333
    5.0
    2
    Автошампунь для бесконтактной мойки Huter

      Автошампунь для бесконтактной мойки Huter

      255 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013333
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		1
      Все характеристики
      255 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Автошампунь для бесконтактной мойки Huter, 1 л - используется с мойками высокого давления, оптимальная температура воды от 5 до 25°С. Шампунь эффективен в жесткой воде. Шампунь без труда избавляется от сильных загрязнений, жиров, масла, а также различных твердых отложений. Средство не вредит ЛКП.

        Преимущества

        • Благодаря уникальным современным добавкам SFB средство обладает высокой растворяющей способностью по отношению к сильным загрязнениям, содержащим жиры, масло, сажу и различные твердые отложения
        • Высокое содержание моющих и эмульгирующих компонентов позволяет быстро и эффективно устранять загрязнения со всех типов красок
        • Образует мягкую обильную пену, исключающую воздействие абразивных частиц (песка, пыли) на лакокрасочное покрытие автомобиля