Преимущества

Благодаря уникальным современным добавкам SFB средство обладает высокой растворяющей способностью по отношению к сильным загрязнениям, содержащим жиры, масло, сажу и различные твердые отложения

Высокое содержание моющих и эмульгирующих компонентов позволяет быстро и эффективно устранять загрязнения со всех типов красок

Образует мягкую обильную пену, исключающую воздействие абразивных частиц (песка, пыли) на лакокрасочное покрытие автомобиля

Автошампунь для бесконтактной мойки Huter, 1 л - используется с мойками высокого давления, оптимальная температура воды от 5 до 25°С. Шампунь эффективен в жесткой воде. Шампунь без труда избавляется от сильных загрязнений, жиров, масла, а также различных твердых отложений. Средство не вредит ЛКП.