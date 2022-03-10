Автошампунь для подачи через аппарат Karcher 6.294-029 (5 л)
Арт. X131506119
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип
|автошампунь
|
Объем, л
|5
- Автошампунь Karcher 6.294-029 - представляет собой слабощелочное пенообразующее средство для тщательной очистки автомобилей. Безопасно для окружающей среды, не повреждает лакированные и пластмассовые поверхности. Готовое к применению чистящее средство.
Преимущества
- Возможно применение с аппаратами высокого давления или вручную
- Применяется для тщательной очистки чувствительных лакированных и пластмассовых поверхностей
- Слабощелочное чистящее средство, не содержащее опасных ингредиентов
- Содержит биологически разлагаемые ПАВ
- Не содержит NTA
- Для быстрой и эффективной уборки в сочетании с аппаратом высокого давления Kärcher