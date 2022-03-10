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Автошампунь для подачи через аппарат Karcher 6.294-029 (5 л)
4.5
4
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Автошампуни
    Автошампунь для подачи через аппарат Karcher 6.294-029 (5 л)
    Арт. X131506119
    4.5
    4
    Автошампунь для подачи через аппарат Karcher 6.294-029 (5 л)

      Автошампунь для подачи через аппарат Karcher 6.294-029 (5 л)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506119
      4.5
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Автошампунь Karcher 6.294-029 - представляет собой слабощелочное пенообразующее средство для тщательной очистки автомобилей. Безопасно для окружающей среды, не повреждает лакированные и пластмассовые поверхности. Готовое к применению чистящее средство.

        Преимущества

        • Возможно применение с аппаратами высокого давления или вручную
        • Применяется для тщательной очистки чувствительных лакированных и пластмассовых поверхностей
        • Слабощелочное чистящее средство, не содержащее опасных ингредиентов
        • Содержит биологически разлагаемые ПАВ
        • Не содержит NTA
        • Для быстрой и эффективной уборки в сочетании с аппаратом высокого давления Kärcher