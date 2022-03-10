Автошампунь для подачи через аппарат Karcher 6.294-029 (5 л)

Преимущества

Возможно применение с аппаратами высокого давления или вручную

Применяется для тщательной очистки чувствительных лакированных и пластмассовых поверхностей



Слабощелочное чистящее средство, не содержащее опасных ингредиентов

Содержит биологически разлагаемые ПАВ

Не содержит NTA

Для быстрой и эффективной уборки в сочетании с аппаратом высокого давления Kärcher





Автошампунь Karcher 6.294-029 - представляет собой слабощелочное пенообразующее средство для тщательной очистки автомобилей. Безопасно для окружающей среды, не повреждает лакированные и пластмассовые поверхности. Готовое к применению чистящее средство.