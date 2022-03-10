Автошампунь Karcher 6.295-433 RM 806 (20 л)

Автошампунь RM 806 Karcher 6.295-433 предназначен для эффективного очищения автомобилей от масляных, атмосферных загрязнений, следов насекомых и т.д. Средство подходит для стеклянных, хромированных и лакированных покрытий. Хорошо удаляет загрязнения, не оставляя разводов и не царапая поверхность. Автошампунь поставляется в удобной канистре. Средство концентрировано, перед применением необходимо разбавлять водой в пропорции 1 к 3.