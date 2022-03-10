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Автошампунь Karcher 6.295-433 RM 806 (20 л)
5.0
4
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Автошампуни
    Автошампунь Karcher 6.295-433 RM 806 (20 л)
    Арт. Х103664
    5.0
    4
    Автошампунь Karcher 6.295-433 RM 806 (20 л)

      Автошампунь Karcher 6.295-433 RM 806 (20 л)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х103664
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Автошампунь RM 806 Karcher 6.295-433 предназначен для эффективного очищения автомобилей от масляных, атмосферных загрязнений, следов насекомых и т.д. Средство подходит для стеклянных, хромированных и лакированных покрытий. Хорошо удаляет загрязнения, не оставляя разводов и не царапая поверхность. Автошампунь поставляется в удобной канистре. Средство концентрировано, перед применением необходимо разбавлять водой в пропорции 1 к 3.