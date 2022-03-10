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Автомобильный шампунь 3 в 1 Karcher 6.295-750 (1 л)
4.4
5
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Автошампуни
    Автомобильный шампунь 3 в 1 Karcher 6.295-750 (1 л)
    Арт. X131506115
    4.4
    5
    Автомобильный шампунь 3 в 1 Karcher 6.295-750 (1 л)

      Автомобильный шампунь 3 в 1 Karcher 6.295-750 (1 л)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506115
      4.4
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Karcher 6.295-750 - автомобильный шампунь + восковой осушитель + блеск - «3 в 1». Для тщательной очистки автомобилей, мотоциклов и долговременной защиты их поверхностей. Удаляет все типичные загрязнения - масла и смазки, атмосферные загрязнения, противогололедные реагенты и т.д. Включает не только активный очищающий компонент, но и компоненты для ускорения высыхания поверхностей и придания им интенсивного блеска. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Обеспечивает бережную мойку любых автомобилей. Упаковка - 1 литр.