Автомобильный шампунь 3 в 1 Karcher 6.295-750 (1 л)

Karcher 6.295-750 - автомобильный шампунь + восковой осушитель + блеск - «3 в 1». Для тщательной очистки автомобилей, мотоциклов и долговременной защиты их поверхностей. Удаляет все типичные загрязнения - масла и смазки, атмосферные загрязнения, противогололедные реагенты и т.д. Включает не только активный очищающий компонент, но и компоненты для ускорения высыхания поверхностей и придания им интенсивного блеска. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Обеспечивает бережную мойку любых автомобилей. Упаковка - 1 литр.