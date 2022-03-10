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Автошампунь Комета BASIC AUTO (1 л)
4.5
2
Найти аналог
Автошампуни
    Автошампунь Комета BASIC AUTO (1 л)
    Арт. Х103643
    4.5
    2
    Автошампунь Комета BASIC AUTO (1 л)

      Автошампунь Комета BASIC AUTO (1 л)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х103643
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Комета
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Автошампунь для бесконтактной мойки Комета BASIC AUTO (1 л) - представляет собой синюю   жидкость щелочного характера, смешивающуюся с водой в любых соотношениях.  

        Преимущество

        • BASIC  AUTO  не повреждает лакокрасочное покрытие, резину, пластик и хромированные  поверхности автотранспорта
        • Благодаря специальным компонентам, входящим в состав  автошампуня, его можно использовать как в мягкой, так и в жесткой воде
        • При нанесении на поверхность, образует ровный и плотный  пенный слой
        • Средство не токсично, взрывобезопасно, биоразлогаемо
        • Состав: вода деионизированная, комплексообразователи,  щелочные компоненты,  анионные и неионогенные ПАВ, ингибиторы коррозии
        • Средство замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства