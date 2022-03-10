Автошампунь Комета BASIC AUTO (1 л)

Преимущество

BASIC AUTO не повреждает лакокрасочное покрытие, резину, пластик и хромированные поверхности автотранспорта

Благодаря специальным компонентам, входящим в состав автошампуня, его можно использовать как в мягкой, так и в жесткой воде

При нанесении на поверхность, образует ровный и плотный пенный слой

Средство не токсично, взрывобезопасно, биоразлогаемо

Состав: вода деионизированная, комплексообразователи, щелочные компоненты, анионные и неионогенные ПАВ, ингибиторы коррозии

Средство замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства

Автошампунь для бесконтактной мойки Комета BASIC AUTO (1 л) - представляет собой синюю жидкость щелочного характера, смешивающуюся с водой в любых соотношениях.