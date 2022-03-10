Автошампунь Комета BASIC AUTO (1 л)
Арт. Х103643
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|автошампунь
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Объем, л
|1
- Автошампунь для бесконтактной мойки Комета BASIC AUTO (1 л) - представляет собой синюю жидкость щелочного характера, смешивающуюся с водой в любых соотношениях.
Преимущество
- BASIC AUTO не повреждает лакокрасочное покрытие, резину, пластик и хромированные поверхности автотранспорта
- Благодаря специальным компонентам, входящим в состав автошампуня, его можно использовать как в мягкой, так и в жесткой воде
- При нанесении на поверхность, образует ровный и плотный пенный слой
- Средство не токсично, взрывобезопасно, биоразлогаемо
- Состав: вода деионизированная, комплексообразователи, щелочные компоненты, анионные и неионогенные ПАВ, ингибиторы коррозии
- Средство замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства