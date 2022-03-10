Автошампунь для бесконтактной мойки Комета TENAX FORTE (10 л)
Арт. Х103644
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|автошампунь
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Объем, л
|10
- Автошампунь для бесконтактной мойки Комета TENAX FORTE (10 л) - предназначен для мойки автотранспорта разной степени загрязнения, эффективно удаляет пятна грязи, масел, нефтепродуктов, пыли и других эксплуатационных отложений на кузове автомобиля.
Преимущества
- TENAX FORTE не повреждает лакокрасочное покрытие, резину, пластик и хромированные поверхности автотранспорта
- Благодаря специальным компонентам, входящим в состав автошампуня, его можно использовать как в мягкой, так и в жесткой воде
- При нанесении на поверхность, образует ровный и плотный пенный слой
- Средство не токсично, взрывобезопасно, биоразлогаемо
- Состав: вода деионизированная, комплексообразователи, щелочные компоненты, анионные и неионогенные ПАВ, ингибиторы коррозии
- Средство замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства