Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Автошампунь для бесконтактной мойки Кometa TENAX FORTE (5 л)
4.7
3
Найти аналог
Автошампуни
    Автошампунь для бесконтактной мойки Кometa TENAX FORTE (5 л)
    Арт. Х103570
    4.7
    3
    Автошампунь для бесконтактной мойки Кometa TENAX FORTE (5 л)

      Автошампунь для бесконтактной мойки Кometa TENAX FORTE (5 л)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х103570
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Комета
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Автошампунь для бесконтактной мойки Кometa TENAX FORTE (5 л) - предназначен для мойки автотранспорта разной степени загрязнения, эффективно удаляет пятна грязи, масел, нефтепродуктов, пыли и других эксплуатационных отложений на кузове автомобиля.

        Преимущества

        • TENAX FORTE не повреждает лакокрасочное покрытие, резину, пластик и хромированные  поверхности автотранспорта
        • Благодаря специальным компонентам, входящим в состав  автошампуня, его можно использовать как в мягкой, так и в жесткой воде
        • При нанесении на поверхность, образует ровный и плотный  пенный слой
        • Средство  не токсично, взрывобезопасно, биоразлогаемо
        • Состав: вода деионизированная, комплексообразователи, щелочные компоненты, анионные и неионогенные ПАВ, ингибиторы коррозии
        • Средство замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства