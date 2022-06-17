Автотрансформатор (ЛАТР) Ресанта TDGC2-10К (10kVA)
Арт. О00000013440
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Тип
|ЛАТР
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Мощность, кВт
|10
- Автотрансформатор Ресанта ЛАТР TDGC2-10 - прибор, который работает от сети 220 В и используется для постоянного удержания заданного напряжения. Автотрансформатор применяется для защиты оборудования при постоянных перегрузках в электросети, а также для проведения тестов электроприборов в режиме перегрузок. Настройка прибора осуществляется при помощи удобной ручки - можно быстро отрегулировать автотрансформатор.
Преимущества
- Благодаря встроенному вольтметру, легко контролировать рабочее состояние автотрансформатора Ресанта ЛАТР TDGC2-10
- Для удобства подключения электроприборов автотрансформатор оснащен удобными клеммами
- Специальные отверстия в боковых частях корпуса обеспечивают естественное воздушное охлаждение, что защищает прибор от перегрева
- Настройка прибора осуществляется при помощи удобной ручки - можно быстро отрегулировать автотрансформатор
- Лабораторный автотрансформатор (ЛАТР)
- Может использоваться при наладке и тестировании промышленного и бытового электрооборудования
- Металлический корпус
- Небольшой вес
- Малые габариты