Автотрансформатор (ЛАТР) Ресанта TDGC2-10К (10kVA)

Преимущества

Благодаря встроенному вольтметру, легко контролировать рабочее состояние автотрансформатора Ресанта ЛАТР TDGC2-10

Для удобства подключения электроприборов автотрансформатор оснащен удобными клеммами

Специальные отверстия в боковых частях корпуса обеспечивают естественное воздушное охлаждение, что защищает прибор от перегрева

Настройка прибора осуществляется при помощи удобной ручки - можно быстро отрегулировать автотрансформатор

Лабораторный автотрансформатор (ЛАТР)

Может использоваться при наладке и тестировании промышленного и бытового электрооборудования

Металлический корпус

Небольшой вес

Малые габариты

Автотрансформатор Ресанта ЛАТР TDGC2-10 - прибор, который работает от сети 220 В и используется для постоянного удержания заданного напряжения. Автотрансформатор применяется для защиты оборудования при постоянных перегрузках в электросети, а также для проведения тестов электроприборов в режиме перегрузок. Настройка прибора осуществляется при помощи удобной ручки - можно быстро отрегулировать автотрансформатор.